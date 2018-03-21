Карта без Крыма: украинский канал принял важное решение

Телеканал провел расследование и наказал виновного

Украинский телеканал СТБ, который показал в эфире карту нашей страны без Крыма, принял важное решение уволить режиссера монтажа проекта "Холостяк", который допустил ошибку. Об этом сообщается на странице Facebook телеканала.

"Режиссер монтажа, работавший над данной инфографикой, полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, что в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой противоречат позиции канала относительно государственных границ Украины и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части нашей страны. Телеканал СТБ прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня (21 марта)", - сказано в сообщении.

СТБ еще раз извинился перед своими зрителями.

"Мы оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ. Телеканал в коем случае не снимает с себя видеоответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями", - подытожили на странице.

Напомним, что ранее на официальной странице СТБ в Facebook было опубликовано обращение к телезрителям, в котором представители телеканала попросили у них прощение за трансляцию в эфире изображения карты Украины без аннексированного Россией Крыма. Руководство канала сообщило, что не снимает с себя ответственности за содеянное и назвало Крым украинским.

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