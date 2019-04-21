У Києві в лікарні спалахнув скандал через жорстоке поводження з дитиною

Жінка з маленькою дочкою зіткнулася з грубим поводженням і некомпетентністю медперсоналу в столичній лікарні. До палати, де лежала її однорічна дитина з крапельницею після переливання крові, підселили сусіда із кором, а при зміні катетера дівчинці в реанімації, куди не пустили її маму, були нанесені кілька проколів повз вени, до того ж на дитину грубо накричали. Про це розповіла мама дівчинки, журналістка Валерія Квасневська на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як зазначив народний депутат Мустафа Найєм, порушувався наказ МОЗ про допуск до реанімації матері малюка, і є обґрунтовані підозри у жорстокому поводженні з дитиною.

За словами Валерії, інцидент стався в першій міській лікарні на Богатирській в районі Оболоні, де вона з дочкою Еммою лежали в стаціонарі після того, як у дитини сильно піднялася температура (40 градусів) і була важка анемія.

"Першу добу здавали аналізи, кололи антибіотик, спостерігали. Треба сказати, гематолог Чередниченко Наталія відмінна і палата ніби ми таки дійшли до Європи. На цьому всі плюси закінчуються і починається моя історія", - йдеться в повідомленні.

Валерія розповіла, що на другу добу дівчинці потрібно було зробити переливання крові, бо впав гемоглобін і температура піднімалася ще вище. Їй перелили кров, фізрозчин і глюкозу, після чого Емма ще дві доби була під крапельницями по п'ять годин, до того ж два рази в день їй давали антибіотики, і все вводили через катетер. Стан дитини став поліпшуватися.

"Що ж чекало нас на четверту добу? Звичайно ж, сусід заражений на кір! В палаті зі мною вагітна дівчинка з дитиною, я і мій недоношена дитина після переливання та в сусідній палаті дитина з кором. Кір виявили тільки через добу - увесь цей час був контакт. Чому дитина опинилася в звичайному відділенні педіатрії, а не в інфекційному, запитаєте ви? Ніхто не знає", - написала Валерія.

Мама дівчинки Емми скаржиться на жорстоке поводження з дитиною у лікарні (фото: facebook.com/valeria.shtepenko)

Після того, як у її дитини випав катетер, медсестра Ніна Тищенко забрала дівчинку до реанімації та зачинила двері перед носом у жінки. На обурення Валении і прохання відкрити двері вона не реагувала. Далі вона розповіла, що чула, як її дитина голосно плакала, а чоловічий голос кричить Еммі "Рота закрий, тварь".

Пізніше Валерія побачила на руках у Емми 7 проколів, тому що вони не влучали у вену, ще два на ногах та один на шиї.

Вона зазначила, що змогла з'ясувати прізвища людей, хто тримав Емму, хто кричав і хто ставив катетер, і тепер чекає на приїзд ювенальної поліції. Валерія наголосила, що буде вимагати звільнення винних з грубому поводженні з дітьми.

Дитяча клінічна лікарня №1 у Києві (фото: google.com.ua/maps)

Не залишився байдужим до історії нардеп Найєм, який розповів у Facebook, що їздив у київську дитячу клінічну лікарню №1 щодо цього питання і спілкувався по телефону з головним лікарем.

"Встановили склад бригади, яка була з малям. Написали заяву до поліції. Завтра відправимо звернення до МОЗ та міської адміністрації. Якщо лікарі не будуть допитані і спробують зам'яти ситуацію, оприлюднимо. Це справедливо", - написав він і подякував главі ювенальної поліції Ларисі Зуб за те, що "незважаючи на те, що практично весь особовий склад задіяний на виборчих дільницях, знайшлися люди, які вислухали і завтра опитають лікарів".

Дитяча клінічна лікарня №1 у Києві (фото: 103.ua)

Як повідомлялося раніше, врач-невролог Міської дитячої клінічної лікарні Львова вимагала хабара у батьків дітей з інвалідністю за видачу виписки з медичної карти, необхідної для оформлення державної соціальної допомоги. За одну таку довідку горе-медик брала 500 доларів.

Нагадаємо також, що в Дніпрі нещодавно почали поширюватися чутки про закриття важливою лікарні. Лікарі висловили занепокоєння тим, що їх велике медзаклад, Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8, опинилася під загрозою закриття.