У Києві дві ромки серед білого дня пограбували дівчинку (відео)

Це вже не перший скандальний інцидент з представниками ромів у столиці

У Києві серед білого дня дві ромки обікрали маленьку дівчинку. Про це повідомила Ганна Тропотяга на своїй сторінці в Facebook, яка стала свідком цього інциденту.

За її словами, дівчинка йшла біля Національного інституту раку біля станції метро Васильківська, де до неї прив'язалися дві ромки і пограбували.

У відповідь на звинувачення жінки і вимоги віддати гроші, вони відповіли, що дівчинка гроші віддала сама, і пішли.

Користувачі соцмережі обурилися діями ромів.

Скріншот коментарів (facebook.com/Типовий-Київ)

Що цікаво, Ганна опублікувала в мережі відео цього інциденту, але незабаром вирішила його видалити.

"Я розмістила відео, яке викликало неабиякий резонанс. Щоправда, не такий, на який я розраховувала. Я теж була дуже обурена побаченим і саме тому викликала поліцію, яка швидко відреагувала, зняла це відео та готова була свідчити. Тобто діяти у рамках чинного законодавства. Для того, щоб дати хід цій справі і покарати винних, не вистачало лише самої потерпілої, яка не дочекалася мого повернення і прибуття поліції (дівчину я мала залишити, щоб знати куди пішли підозрювані і зорієнтувати патруль). Саме для її пошуку я і виклала це відео.

В результаті, я побачила величезну кількість громадян, які з такою ж зневагою до закону і до цивілізованої форми існування суспільства, як і зняті на відео жінки, готові і бажають робити протиправні дії, до того ж, у набагато більших масштабах.

З моменту оприлюднення цього відео, до мене у друзі на ФБ "постукали" більше сотні людей. Мені це дивно - я не блогер, не публічна особа. Я просто людина, яка періодично не проходить повз і втручається в події, та періодично жалкує про це. Ось як зараз, бо шкоди з того вийшло значно більше, ніж користі. Я видаляю те відео, хоча навряд цим вже можна щось змінити", - написала вона, але відео вже встигли поширити в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/ganna.tropotiaga)

Раніше повідомлялося, що суд залишив під вартою підозрюваного в організації нападу на ромів під Львовом.

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