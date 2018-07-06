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Интервью

В Киеве две ромки среди белого дня ограбили девочку (видео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 22:04
Фото: fms-nso.ru
Фото: fms-nso.ru

Это уже не первый скандальный инцидент с представителями ромов в столице

В Киеве среди белого дня две ромки обокрали маленькую девочку. Об этом сообщила Анна Тропотяга на своей странице в Facebook, которая стала свидетельницей этого инцидента.

По ее словам, девочка шла возле Национального института рака возле станции метро Васильковская, где к ней привязались две ромки и ограбили.

В ответ на обвинения женщины и требования отдать деньги, они ответили, что девочка деньги отдала сама, и ушли.

Пользователи соцсети возмутились действиями ромов.

Скриншот комментариев (facebook.com/Типовий-Київ)

Что интересно, Анна опубликовала в сети видео этого инцидента, но вскоре решила его удалить.

"Я разместила видео, которое вызвало большой резонанс. Правда, не такой, на который я рассчитывала. Я тоже была очень возмущена увиденным и именно поэтому вызвала полицию, которая быстро отреагировала, сняла это видео и готова была давать показания. То есть действовать в рамках действующего законодательства. Для того, чтобы дать ход этому делу и наказать виновных, не хватало только самой потерпевшей, которая не дождалась моего возвращения и прибытия полиции (девушку я должна была покинуть, чтобы знать куда пошли подозреваемые и сориентировать патруль). Именно для ее поиска я и выложила это видео.

В результате я увидела огромное количество граждан, которые с таким же пренебрежением к закону и к цивилизованной формы существования общества, как и снятые на видео женщины, готовы и желают совершать противоправные действия, к тому же, в гораздо больших масштабах.

С момента обнародования этого видео, ко мне в друзья на ФБ "постучали" более сотни человек. Мне странно - я не блогер, не публичный человек. Я просто человек, который периодически не проходит мимо и вмешивается в события, и периодически сожалеет об этом. Вот как сейчас, потому ущерба из этого вышло значительно больше, чем пользы. Я удаляю то видео, хотя вряд этим уже можно что-то изменить", - написала она, но видео уже успели распространить в сети.

Скриншот поста (facebook.com/ganna.tropotiaga)

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей подозреваемого в организации нападения на ромов под Львовом.

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Теги: цыгане
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