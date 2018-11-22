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Двоє друзів залишили киян без Інтернету: як їх покарають

STYLERЖиття    22.11.2018 - 09:02
Двоє друзів залишили киян без Інтернету: як їх покарають
Фото: РБК-Україна

Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі

21 листопада, в середу двох жителів Києва викрили на крадіжці інтернет-кабелю. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Крадіжка сталася на вулиці Маяковського. На місце події приїхала поліція затримала двох підозрюваних. Для документування події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Двоє друзів залишили киян без Інтернету: як їх покарають

Встановлено, що спрацювала сигналізація, і на адресу виїхав екіпаж поліцейської охорони. На місці правоохоронці затримали двох невідомих, які з підвального приміщення намагалися викрасти близько 200 метрів інтернет-кабелю.

Двоє друзів залишили киян без Інтернету: як їх покарають

Зловмисниками виявилися 35-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку, і 44-річний киянин, який з серпня знаходиться в розшуку за скоєння грабіжки. Злодіям загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві чоловіка викрили в крадіжці кабелю зв'язку. Зловмисник вирізав ножем 30 метрів кабелю, чим завдав підприємству збитків на 6000 гривень.

Ми писали, що у Києві затримали іноземця за крадіжку в маршрутці. Інцидент стався в маршрутному таксі на бульварі Вацлава Гавела. Під час відпрацювання території правоохоронці помітили, як чоловік витягнув з сумки жінки гаманець.

А також про те, що житель Київської області застрелив магазинного злодія на місці злочину.

Відео: (video.rbc.ua)

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