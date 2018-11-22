Двое друзей оставили киевлян без Интернета: как их накажут

Фото: РБК-Украина

Задержанным грозит до шести лет лишения свободы

В среду, 21 ноября, двух жителей Киева уличили в краже интернет-кабеля. По данному факту начато уголовное производство. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Кража произошла на улице Маяковского. На место происшествия приехала полиция и задержала двух подозреваемых. Для документирования события по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что сработала сигнализация, и на адрес выехал экипаж полицейской охраны. На месте правоохранители задержали двух неизвестных, которые из подвального помещения пытались похитить около 200 метров интернет-кабеля.

Злоумышленниками оказались 35-летний местный житель, ранее судимый за кражу, и 44-летний киевлянин, который с августа находится в розыске за совершение грабежа. Ворам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи. Злоумышленник вырезал ножом 30 метров кабеля, чем причинил предприятию ущерб на 6000 гривен.

Мы писали, что в Киеве задержали иностранца за кражу в маршрутке. Инцидент произошел в маршрутном такси на бульваре Вацлава Гавела. Во время отработки территории правоохранители заметили, как мужчина вытащил из сумки женщины кошелек.

А также о том, что житель Киевской области застрелил магазинного вора на месте

Видео: (video.rbc.ua)