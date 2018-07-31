У Києві Hummer збив дитину: винуватця ДТП змусили здати аналізи в примусовому порядку

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Раніше водій відмовився здавати біологічні зразки

У підозрюваного у справі про смертельне ДТП на бульварі Лесі Українки в Києві взяли біологічні зразки для проведення аналізів в примусовому порядку. Про це повідомила пресс-служба прокуратури міста Києва.

Відомо, що відразу після скоєння ДТП, підозрюваний Кирило Островський пройшов тест на драгер, після чого його доставили в Київську наркологічну клінічну лікарню "Соціотерапія" для перевірки на алкоголь і наркотики. Там Островський надав зразки сечі для дослідження. Однак, від здачі інших біологічних зразків винуватець ДТП відмовився.

Співробітники прокуратури звернулися в суд для того, щоб змусити Кирила Островського здати аналізи для експертизи в примусовому порядку.

"Шевченківський районний суд Києва 30.07.2018 задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється у скоєнні ДТП на бульварі Лесі Українки, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка. Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ з участю адвоката", - сказано в повідомленні прес-служби.

Примусовий збір зразків було проведено в той же день і за результатами слідчої дії було складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві Hummer збив на смерть дитину на пішохідному переході. Аварія сталася на бульварі Лесі Українки ввечері у вівторок, 24 липня. Дівчинка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Винуватець ДТП, водій автомобіля Hummer Кирило Островський розповів, що пішохідний перехід загородила вантажівка і він не знає, чому його машина не відреагувала на гальмування.

Крім того, ми писали про те, що з'явилися нові свідки ДТП, які спростували слова Островського.

Відео: РБК-Україна