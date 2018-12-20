Киянин впав з моста у Дніпро: з'явилося відео

Колаж РБК-Україна

Потерпілого вдалося врятувати

20 грудня о 12:15 в Києві з "Мосту метро" прямо у Дніпро впав городянин. Чоловіку пощастило, він вижив. Повідомлення про інцидент надійшло в службу порятунку і на місце події негайно прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт, передає Київ Оперативний у Facebook.

Уточнюється, що чоловік впав з другої опори мосту прямо у воду, що врятувало йому життя. Однак, якби потерпілий впав на лід, то є ймовірність, що йому б вже нічим не змогли допомогти.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Рятувальники дістали постраждалого з води за допомогою водолазно-рятувального обладнання та передали його працівникам медичної служби на ретельний огляд.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Окрім того, у мережу виклали відео з місця події:

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