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Киевлянин упал с моста в Днепр: появилось видео

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 15:45
Киевлянин упал с моста в Днепр: появилось видео
Коллаж РБК-Украина

Пострадавшего удалось спасти

20 декабря в 12:15 в Киеве с "Моста метро" прямо в Днепр упал горожанин. Мужчине посчастливилось, он выжил. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения и на место происшествия тотчас прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ, передает Киев Оперативный в Facebook.

Уточняется, что мужчина упал со второй опоры моста прямо в воду, что спасло ему жизнь. Однако, если бы пострадавший упал на лед, то, есть вероятность, что ему бы уже ничем не смогли помочь.

 

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Спасатели достали пострадавшего из воды с помощью водолазно-спасательного оборудования и передали его работникам медицинской службы на тщательный осмотр.

Киевлянин упал с моста в Днепр: появилось видеоФото: (facebook.com/KyivOperativ)

Помимо того в сеть выложили видео с места происшествия:

Напомним, что известная певица утонула в Дунае. На момент гибели девушке было всего 34 года. Артистка ехала домой на машине, однако не справилась с управлением и ее автомобиль вылетел в реку.

Мы писали, что возле берегов Турции утонула лодка с мигрантами, погибли 9 человек. Как сообщается, лодка утонула в районе Измира. Всего на лодке находилось около 35 человек. Однако, не сообщается откуда и куда именно это судно направлялось.

Отметим, в июле в Таиланде в результате крушения туристической лодки Phoenix, шедшего к югу от острова Пхукет, погибли более 40 человек. Лодка Phoenix с 93 туристами и 12 гидами перевернулась возле Пхукета 5 июля. Большинство туристов являются гражданами Китая. Судно перевернулось из-за набега большой волны.

Также мы сообщали, что в Одессе при странных обстоятельствах утонула девушка. По предварительным данным, ее смыло с пирса огромной волной, и она не смогла выбраться на поверхность. Рядом не оказалось никого, кто смог бы ей помочь.

 

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