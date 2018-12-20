Киевлянин упал с моста в Днепр: появилось видео

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшего удалось спасти

20 декабря в 12:15 в Киеве с "Моста метро" прямо в Днепр упал горожанин. Мужчине посчастливилось, он выжил. Сообщение об инциденте поступило в службу спасения и на место происшествия тотчас прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ, передает Киев Оперативный в Facebook.

Уточняется, что мужчина упал со второй опоры моста прямо в воду, что спасло ему жизнь. Однако, если бы пострадавший упал на лед, то, есть вероятность, что ему бы уже ничем не смогли помочь.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Спасатели достали пострадавшего из воды с помощью водолазно-спасательного оборудования и передали его работникам медицинской службы на тщательный осмотр.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Помимо того в сеть выложили видео с места происшествия:

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