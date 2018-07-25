У Києві невідомі побили і пограбували хлопця

Фото: Напад (facebook.com/bryansku)

Закривавленого хлопця виявили перехожі

Вночі, 25 липня, невідомі напали і порізали ножем молодого хлопця на проспекті Перемоги в Києві. Про це повідомляє "Інформатор".

Як стверджує видання, напад стався близько двох годин ночі. На молодика напали ззаду, зі спини. Його вдарили по голові, а потім завдали удару ножем в область стегна.

Крім того, зловмисники відібрали у потерпілого сумку. За словами хлопця, в ній було близько 100 гривень готівкою.

Побитого хлопця, всього в крові, виявили перехожі. Вони викликали на місце події патрульну поліцію і швидку медичну допомогу.

Фото: "Інформатор"

Патрульним молодий чоловік розповів, що обличчя нападників він не бачив, і вони зникли з місця злочину ще до того, як його виявили небайдужі перехожі.

Причин, чому на нього напали – не знає, так як з собою у нього не було ні цінних речей, ні грошей.

Постраждалого хлопця оглянули медики та госпіталізували, щоб провести обстеження і накласти шви на рану.

На місці події працюють криміналісти та слідчо-оперативна група. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у Черкасах побили ветерана АТО за слова "Слава Україні".

У Черкасах лідер "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук побив ветерана АТО за вигук "Слава Україні!".

Хлопець вигукнув: "Слава Україні!" з нагоди перемоги Олександра Усика. В цей же час в закладі перебували представники "Національного корпусу", які влаштували розбірки з-за вигуку.

Відео: РБК-Україна