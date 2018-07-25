В Киеве неизвестные избили и ограбили парня

Фото: Нападение (facebook.com/bryansku)

Окровавленного парня обнаружили прохожие

Ночью, 25 июля, неизвестные напали и порезали ножом молодого парня на проспекте Победы в Киеве. Об этом сообщает "Информатор".

Как утверждает издание, нападение произошло около двух часов ночи. На молодого человека напали сзади, со спины. Его ударили по голове, а потом нанесли удар ножом в область бедра.

Кроме того, злоумышленники отобрали у пострадавшего сумку. По словам молодого парня, в ней было около 100 гривен наличными.

Избитого парня, всего в крови, обнаружили прохожие. Они вызвали на место происшествия патрульную полицию и скорую медицинскую помощь.

Фото: "Информатор"

Патрульным молодой человек рассказал, что лиц нападающих он не видел, и они скрылись с места преступления еще до того, как его обнаружили неравнодушные прохожие.

Причин, почему на него напали – не знает, так как с собой у него не было ни ценных вещей, ни денег.

Пострадавшего парня осмотрели медики и госпитализировали, чтобы провести обследование и наложить швы на рану.

На месте происшествия работают криминалисты и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в Черкассах избили ветерана АТО за слова "Слава Украине".

В Черкассах лидер "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук избил ветерана АТО за возглас "Слава Украине!".

Парень выкрикнул: "Слава Украине!" по случаю победы Александра Усика. В это же время в заведении находились представители "Национального корпуса", которые устроили разборки из-за возгласа.

Видео: РБК-Украина