У Києві відкривають ТРЦ і готелі: як зміняться умови для відвідувачів

У Києві торгово-розважальні центри та готелі відкриються вже з 30 травня. Таке рішення прийняла столична комісія з надзвичайних ситуацій. Віталій Кличко розповів про нові умови роботи, як ТРЦ, так і готелів.

Вже в суботу мешканці та гості столиці зможуть сходити в ТРЦ, де почнуть роботу магазини. Про це на брифінгу розповів Віталій Кличко.

Але ось розважальні зони в ТРЦ, такі як дитячі ігрові кімнати, будуть як і раніше під забороною.

Готелі Києва також відновлять роботу з 30 травня, але це не торкнеться хостелів. Ресторани при готелях також запустять, але на винос або обслуговування номерів.

Мер Києва також озвучив вимоги для відвідувачів і працівників готелів:

обов'язкові температурний скринінг, як співробітників, так і постояльців,

поза номерами доведеться дотримуватися маскового режиму,

одночасно у вестибюлі готелю не можуть перебувати більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі.

А ось рішення ж щодо роботи ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій буде приймати окремо.

Зазначимо, що повноцінну роботу ресторанів і кафе, коли відвідувачі можуть посидіти за столиком всередині закладу, у МОЗ анонсували на 10 червня. Це буде четвертий етап зняття карантинних обмежень.

"Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас. Крім того, робота "на винос". Що стосується повноцінної роботи ресторанів і кафе - це можливо, починаючи з 10 червня", - сказав на одному з останніх виступів Максим Степанов, голова МОЗ.

Як ми писали раніше, пляжі в Києві готують до відкриття, скільки зон відпочинку і кому будуть доступні.

Також повідомлялося, як дитсадки Києва будуть приймати дітей і що зміниться.