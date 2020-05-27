В Киеве открывают ТРЦ и гостиницы: как изменятся условия для посетителей

ТРЦ и гостиницы в Киеве готовятся выходить из карантина, а по ресторанам и кафе пока что неизвестно
В Киеве торгово-развлекательные центры и гостиницы откроются уже с 30 мая. Такое решение приняла столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Виталий Кличко рассказал про новые условия работы, как ТРЦ, так и гостиниц.
Уже в субботу жители и гости столицы смогут сходить в ТРЦ, где начнут работу магазины. Об этом на брифинге рассказал Виталий Кличко.
Но вот развлекательные зоны в ТРЦ, такие как детские игровые комнаты, будут по-прежнему под запретом.
Гостиницы Киева также возобновят работу с 30 мая, но это не коснется хостелов. Рестораны при гостиницах также запустят, но на вынос или обслуживание номеров.
Мэр Киева также озвучил требования для посетителей и работников гостиниц:
А вот решение же относительно работы ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать отдельно.
Отметим, что полноценную работу ресторанов и кафе, когда посетители могут посидеть за столиком внутри заведения, в Минздраве анонсировали на 10 июня. Это будет четвертый этап снятия карантинных ограничений.
"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе - это возможно, начиная с 10 июня", - сказал на одном из последних выступлений Максим Степанов, глава Минздрава.
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Автор: Светлана Мащенко