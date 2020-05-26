Как детсады Киева будут принимать детей: изменится многое

Как детсады Киева будут принимать детей (коллаж: РБК-Украина)

Детские сады Киева будут работать с рядом ограничений

Детские сады в Киеве откроются для приема дошкольников уже с 1 июня. Но правила входа в садик, пребывания малышей там и распорядок дня существенно изменятся. Как рассказали Styler в одном из садиков столицы, с выходом после карантина изменится многое.

Родители уже начали получать информацию о новых требованиях и правилах, в которых детей будет встречать не воспитатель, а медицинский работник, прием будет на улице. Встречать будут даже не у входа в помещение дошкольного заведения, а у входа на территорию сада - то есть у ворот.

Медработник осмотрит ребенка и измерит ему температуру тела, проверит наличие симптомов ОРВИ.

"В связи с особыми условиями заведение будет работать с определенными ограничениями, определенными Минздравом и МОН. Прием детей будет осуществляться с 7.00 до 8.30 медицинским работником. Вам и Вашему ребенку измерят температуру. Ребенок не принимается в садик, если у него будут имеющиеся симптомы ОРВИ или другие проявления ухудшения самочувствия, или температура будет выше 37,2 ºС", - говорится в предупредительной рассылке для родителей.

Для лиц, что приводят ребенка в садик, также есть ограничения - они должны быть в масках. А забрать малыша можно будет только по предварительному звонку воспитателю.

С собой у ребенка должны быть: комплект групповой одежды, пижама, сменная обувь. Антисептик давать не нужно, он есть в садике, но по желанию можно положить в карман бактериальные салфетки. Игрушки в садик ребенку давать нельзя.

"Дети будут заниматься в соответствии с планом работы, но будут определенные ограничения. Будем учиться играть, соблюдая дистанцию. Будем учиться правилам соблюдения личной гигиены. Сейчас подбираем игры на уменьшение стресса и тревожности у малыша", - добавили в детском саду.

Отметим, что прежде, чем разрешить детям посещать детский сад, родители должны заполнить специальный опросник. В нем есть пункты о том, болел ли ребенок, члены его семьи, контактные лица.

Если же ребенок болел незадолго до посещения сада и лечился у семейного врача-педиатра, необходимо предоставить справку о здоровье малыша.

Напомним, что в Украине детские садики начали работу с 25 мая, а в Киеве - откроются с 1 июня.

Ранее в Минздраве сделали важное уточнение, нужны ли детям медицинские маски в садике.

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Автор: Светлана Дудукало