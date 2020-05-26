Як дитсадки Києва будуть приймати дітей: багато що зміниться

Як дитсадки Києва будуть приймати дітей (колаж: РБК-Україна)

Дитячі садки Києва будуть працювати з рядом обмежень

Дитячі садки в Києві відкриються для прийому дошкільнят вже з 1 червня. Але правила входу в садок, перебування малюків там і розпорядок дня істотно зміняться. Як розповіли Styler в одному з садків столиці, з виходом після карантину багато що зміниться.

Батьки вже почали отримувати інформацію про нові вимоги й правила, в яких дітей буде зустрічати не вихователь, а медичний працівник, прийом буде на вулиці. Зустрічати будуть навіть не біля входу в приміщення дошкільного закладу, а біля входу на територію саду - тобто біля воріт.

Медпрацівник огляне дитину і виміряє температуру тіла, перевірить наявність симптомів ГРВІ.

"У зв'язку з особливими умовами заклад буде працювати з певними обмеженнями, визначеними МОЗ і МОН. Прийом дітей буде здійснюватися з 7.00 до 8.30 медичним працівником. Вам і Вашій дитині виміряють температуру. Дитина не приймається в садок, якщо у неї будуть наявні симптоми ГРВІ або інші прояви погіршення самопочуття, або температура буде вище 37,2 С", - йдеться у попереджувальній розсилці для батьків.

Для осіб, що приводять дитину в садок, також є обмеження - вони повинні бути в масках. А забрати малюка можна буде тільки за попереднім дзвінком вихователю.

З собою у дитини повинні бути: груповий комплект одягу, піжама, змінне взуття. Антисептик давати не потрібно, він є в садочку, однак за бажанням можна покласти в кишеню бактеріальні серветки. Іграшки в садок дитині давати не можна.

"Діти займатимуться у відповідності з планом роботи, але будуть певні обмеження. Будемо вчитися грати, дотримуючись дистанції. Будемо вчитися правилам дотримання особистої гігієни. Зараз підбираємо ігри на зменшення стресу і тривожності у малюка", - додали в дитячому саду.

Відзначимо, що перш, ніж дозволити дітям відвідувати дитячий садок, батьки мають заповнити спеціальний опитувальник. У ньому є пункти про те, чи хворіла дитина, члени її сім'ї, контактні особи.

Якщо ж дитина хворіла незадовго до відвідування дитячого садка і лікувалася у сімейного лікаря-педіатра, необхідно надати довідку про здоров'я малюка.

Нагадаємо, що в Україні дитячі садки почали роботу з 25 травня, а в Києві - відкриються з 1 червня.

Раніше у МОЗ зробили важливе уточнення, чи потрібні дітям медичні маски в садку.

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Автор: Світлана Дудукало