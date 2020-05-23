Маски для детей в садиках: в Минздраве сделали важное уточнение

Детские садики на карантине (коллаж: РБК-Украина)

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, нужно ли детям носить маски в садиках

В Украине открывают детские садики уже с 25 мая в рамках второго этапа ослабления карантина. В Минздраве представили рекомендации для работы дошкольных учреждений в условиях пандемии, в которых также рассказывалось о ношении масок

Министр Максим Степанов уточнил, что маски нужно носить не детям, но родителям, которые приводят ребенка в садик. Чиновник подчеркнул во время брифинга 23 мая, что Минздрав не давал рекомендаций относительно ношения масок детьми в учреждении.

"С 25 мая мы действительно даем возможность возобновить работу дошкольных учебных заведений, если это позволяет эпидемическая ситуация в регионе. В наших рекомендациях нет требования, чтобы дети постоянно находились в масках", - заявил он.

Также Степанов призвал украинцев внимательнее читать "четкие и понятные" требования и рекомендации.

Отметим, что уточнение последовало после брифинга главы Минздрава Степанова в Черновцах 21 мая, когда чиновник отвечал на вопрос журналистов относительно новых правил в детских садиках и как воспитатели смогут проконтролировать, "чтобы дети ходили в масках". Степанов тогда отметил, что воспитатели должны следить за выполнением малышами противоэпидемических требований и признал, что это на практике - задача не из легких.

Видео брифинга опубликовано на Facebook-странице Олега Осачука (вопрос о детсадах обсуждался в ролике на 8.20 минуте).

Напомним, что ранее мы рассказывали об утвержденных рекомендациях Минздрава относительно работы садиков с 25 мая. В них, среди прочего, указывается следующее: родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.

Добавим также, что недавно бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун обратила внимание, что детям до 2 лет носить маску нельзя. Дело в том, что у малышей такого возраста не развиты дыхательные пути, и поэтому есть риск удушения.

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Автор: Владимир Костырин