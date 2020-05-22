Пустят не всех: как в Украине будут открывать детские сады

В Украине открывают детские садики (коллаж: РБК-Украина)

Детсады в Украине теперь будут работать по новым правилам в период карантина

В Украине открывают детские садики с 25 мая согласно поэтапному плану смягчения карантина, но дошкольные учреждения будут работать по новым правилам и согласно утвержденным Минздравом рекомендациям.

В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на странице в Facebook рассказали, что соответствующее постановление утверждено главным санитарным врачом Украины. Документ вступает в силу с понедельника.

Какие новые правила и условия работы детских садиков

Всем сотрудникам учреждения перед началом работы будут мерить температуру, а детям - перед входом в заведение

Если температура выше 37,2, то допускать в садик не будут

Родители детей должны носить маски

Садики должны быть оснащены антисептиками.

В садиках на период карантина запрещают использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри заведения.

На период карантина рекомендуется:

Не допускать смешивания детских групп

Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе

Ограничить игры, предусматривающие физический контакт детей и использования инвентаря.

В садиках должны быть все необходимые средства защиты и дезинфицирующие средства с запасом, жидкое мыло и бумажные полотенца, нужно проводить регулярную уборки и проветривание помещений.

Работу детских садиков с 25 мая разрешили по всей стране, но в областях и городах решение об открытии принимаются местной властью согласно существующей эпидемиологической ситуации. Так, в Киеве садики собираются открыть только с 1 июня.

Украинцы не торопятся вести детей в садики

При этом не все родители спешат привести детей в садики во время пандемии. Часто это вызвано необходимостью, связанной с выходом на работу.

Как объяснили в одном из столичных садиков в комментарии Styler, воспитатели тоже опасаются и боятся вести своих детей в дошкольные учреждения.

Также допускают, что если очень мало приведут малышей в садики, то группы даже могут сводить.

Воспитатель рассказала, что если у ребенка поднимется температура в садике, то вызывают "скорую" и делают тест на коронавирус. Могут даже госпитализировать всю группу.

Родителей обязуют заполнить опросник

Сейчас в детских садиках просят родителей не приносить разные справки, а просто заполнить анкету-опросник, иначе не будут принимать малышей. Людям рассылают соответствующие сообщения и благодарят за понимание.

Фото: в детских садиках родителей просят заполнить опросники

К слову, ранее известный педиатр и доктор Евгений Комаровский назвал важнейшим фактором для возобновления работы детских садиков обязательное проветривание помещений, а также наличие там термометра и гигрометра.

Напомним также, что теперь в Украине можно проверить ситуацию с инфраструктурой на специальной онлайн-карте. Таким образом легко проверить, работают ли школы, детские садики, больницы, клубы, дороги, библиотеки, кинотеатры, ДЮСШ, стадионы, спортивные центры, суды, ЦНАПы и прочее.

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Автор: Владимир Костырин