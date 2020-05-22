Пустят не всех: как в Украине будут открывать детские сады

Детсады в Украине теперь будут работать по новым правилам в период карантина
В Украине открывают детские садики с 25 мая согласно поэтапному плану смягчения карантина, но дошкольные учреждения будут работать по новым правилам и согласно утвержденным Минздравом рекомендациям.
В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на странице в Facebook рассказали, что соответствующее постановление утверждено главным санитарным врачом Украины. Документ вступает в силу с понедельника.
В садиках на период карантина запрещают использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри заведения.
В садиках должны быть все необходимые средства защиты и дезинфицирующие средства с запасом, жидкое мыло и бумажные полотенца, нужно проводить регулярную уборки и проветривание помещений.
Работу детских садиков с 25 мая разрешили по всей стране, но в областях и городах решение об открытии принимаются местной властью согласно существующей эпидемиологической ситуации. Так, в Киеве садики собираются открыть только с 1 июня.
При этом не все родители спешат привести детей в садики во время пандемии. Часто это вызвано необходимостью, связанной с выходом на работу.
Как объяснили в одном из столичных садиков в комментарии Styler, воспитатели тоже опасаются и боятся вести своих детей в дошкольные учреждения.
Также допускают, что если очень мало приведут малышей в садики, то группы даже могут сводить.
Воспитатель рассказала, что если у ребенка поднимется температура в садике, то вызывают "скорую" и делают тест на коронавирус. Могут даже госпитализировать всю группу.
Сейчас в детских садиках просят родителей не приносить разные справки, а просто заполнить анкету-опросник, иначе не будут принимать малышей. Людям рассылают соответствующие сообщения и благодарят за понимание.
Фото: в детских садиках родителей просят заполнить опросники
К слову, ранее известный педиатр и доктор Евгений Комаровский назвал важнейшим фактором для возобновления работы детских садиков обязательное проветривание помещений, а также наличие там термометра и гигрометра.
Напомним также, что теперь в Украине можно проверить ситуацию с инфраструктурой на специальной онлайн-карте. Таким образом легко проверить, работают ли школы, детские садики, больницы, клубы, дороги, библиотеки, кинотеатры, ДЮСШ, стадионы, спортивные центры, суды, ЦНАПы и прочее.
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Автор: Владимир Костырин