Пустять не всіх: як в Україні відкриватимуть дитячі садки

В Україні відкривають дитячі садочки (колаж: РБК-Україна)

Дитсадки в Україні тепер працюватимуть за новими правилами у період карантину

В Україні відкривають дитячі садочки з 25 травня згідно з поетапним планом пом'якшення карантину, але дошкільні заклади працюватимуть за новими правилами та згідно із затвердженими МОЗ рекомендацій.

У комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій на сторінці Facebook розповіли, що відповідну постанову було затверджено головним санітарним лікарем України. Документ набирає чинності з понеділка.

Які нові правила та умови роботи дитячих садків

Всім співробітникам установи перед початком роботи мірятимуть температуру, а дітям - перед входом у заклад

Якщо температура вище 37,2, то допускати в садок не будуть

Батьки дітей повинні носити маски

Садки мають бути оснащені антисептиками.

У садочках на період карантину забороняють використання багаторазових рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині закладу.

На період карантину рекомендується:

Не допускати змішування дитячих груп

Надавати пріоритет ігор на свіжому повітрі

Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентарю.

У садках повинні бути всі необхідні засоби захисту та дезінфікуючі засоби із запасом, рідке мило, паперові рушники, потрібно проводити регулярне прибирання та провітрювання приміщень.

Роботу дитячих садків з 25 травня дозволили по всій країні, але в областях і містах рішення про відкриття приймаються місцевою владою відповідно до існуючої епідеміологічної ситуації. Так, у Києві садки збираються відкрити тільки з 1 червня.

Українці не поспішають вести дітей у садки

При цьому не всі батьки поспішають привести дітей у садки під час пандемії. Часто це викликано необхідністю, пов'язаною з виходом на роботу.

Як пояснили в одному зі столичних садочків у коментарі Styler, вихователі теж побоюються вести своїх дітей у дошкільні установи.

Також допускають, що якщо дуже мало малюків приведуть у садки, то групи навіть можуть зводити.

Вихователька розповіла, що якщо у дитини температура підніметься в садку, то викликають "швидку" і роблять тест на коронавірус. Можуть навіть госпіталізувати всю групу.

Батьків зобов'язують заповнити опитувальник

Зараз в дитячих садках просять батьків не приносити різні довідки, а просто заповнити анкету-опитувальник, інакше не прийматимуть малюків. Людям надсилаються відповідні повідомлення і дякують за розуміння.

Фото: у дитячих садках батьків просять заповнити опитувальники

До речі, раніше відомий педіатр та лікар Євген Комаровський назвав найважливішим чинником для відновлення роботи дитячих садків обов'язкове провітрювання приміщень, а також наявність там термометра та гігрометра.

Нагадаємо також, що тепер в Україні можна перевірити ситуацію з інфраструктурою на спеціальній онлайн-карті. Таким чином легко перевірити, чи працюють школи, дитячі садки, лікарні, клуби, дороги, бібліотеки, кінотеатри, ДЮСШ, стадіони, спортивні центри, суди, ЦНАПи тощо.

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Автор: Володимир Костирін