У Києві на прийомі у стоматолога померла жінка

Ілюстративне фото (pixabay)

Загиблій зробили укол знеболювального

У столичному стоматологічному кабінеті раптово померла жінка. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в соціальній мережі Facebоok.

Трагедія сталася близько 11 ранку четвер, у Подільському районі міста Києва, по вулиці Воздвиженській. У приватній стоматологічній клініці "Доктор Майя" раптово померла жінка 1970 року народження, яка прийшла на прийом до лікаря.

Як повідомили очевидці події, жінці стало погано після ін'єкції знеболювального препарату. На думку медиків, препарат міг викликати сильну алергічну реакцію, яка і стала причиною смерті.

В даний час на місці трагедії працюють співробітники правоохоронних органів, які з'ясовують всі обставини події.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соціальних мереж поспішили звинуватити лікарів стоматологічного кабінету в халатності, але професійні медики пояснили, що на жаль, алергічна реакція на препарат буває непередбачувана.

"Стоматологи зазвичай запитують у пацієнтів, чи робили раніше аннестезию і чи була реакція. Можливо, дівчина відповіла, що раньшей їй також кололи знеболювальне і реакції не було", - припустили користувачі.

Скріншот комментыриев (facebook.com/KyivOperativ)

"Це не нещасний випадок, а недбалість працівника, який своєю некомпетентністю відправив людину на той світ. Судити за халатність", - обурився Євген Олександрович.

Скріншот комментыриев (facebook.com/KyivOperativ)

А Марла Шмульке пояснила, яким чином відбувається анафілактичний шок із-за алергії.

Скріншот комментыриев (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, нещодавно ми писали про трагічний випадок у місті Новий Роздол Львівської області.

Там молода вагітна жінка померла прямо на очах у лікарів. Імовірно, смерть настала через алергічну реакцію на антибіотик, який їй вкололи.

А раніше ми писали про те, що в Україні медики провели унікальну операцію 7-річній дівчинці, організм якої постарів на 60 років.

Відео: РБК-Україна