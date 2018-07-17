У Києві п'яний чоловік вистрибнув з вікна п'ятого поверху

Фото: pixabay.com/doctor-a

Чоловік, на щастя, вижив

У Києві на Подолі 28-річний чоловік, вирішивши покінчити життя самогубством, стрибнув з вікна п'ятого поверху. Про це передає "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Кирилівська, 121/2. За попередньою інформацією, це була спроба самогубства.

Відео: Чоловік вистрибнув з п'ятого поверху (youtube.com/informator.ua)

Чоловік вижив. На місці їй була надана перша медична допомога.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Зараз він госпіталізований в лікарню.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Правоохоронці, які прибули на місце події, стверджують, що чоловік був п'яний.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі столиці 17-річний хлопець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 14 поверху багатоповерхівки. Стало відомо, що юнак зважився на такий страшний вчинок з-за проблем в особистому житті.

Також повідомлялося, що у Львові, в приміщенні ратуші, медична працівниця хотіла покінчити з собою.

Лікар пояснила свій вчинок тим, що вже кілька місяців не отримує зарплату. З підвіконня її зняли охоронці, після того як вона закінчила свій монолог.

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