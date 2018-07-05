В Киеве 17-летний парень покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви

Юноша выпрыгнул из окна многоэтажки

В Солом'янском районе столицы 17-летний парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 14 этажа многоэтажки. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в полиции.

Трагический инцидент произошел в среду вечером, 4 июля, на улице Эрнста.

Очевидцы вызвали "скорую", однако медики лишь констатировали гибель подростка. Парень скончался на месте.

Стало известно, что юноша решился на такой страшный поступок из-за проблем в личной жизни.

"Причина самоубийства - неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что во Львове 17-летняя девушка погибла, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23.

Также сообщалось, что в столице мужчина попытался покончить жизнь самоубийством после совершения преступления. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного сп'опьянения, выпрыгнул из окна 7 этажа многоэтажки. При падении он практически не пострадал, так как упал на кусты.