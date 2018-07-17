В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

Фото: pixabay.com/doctor-a

Мужчина, к счастью, выжил

В Киеве на Подоле 28-летний мужчина, решив покончить жизнь самоубийством, выпрыгнул с окна пятого этажа. Об этом передает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Кирилловская, 121/2. По предварительной информации, это была попытка самоубийства.

Видео: Мужчина выпрыгнул с пятого этажа (youtube.com/informator.ua)

Мужчина выжил. На месте ему была оказана первая медицинская помощь.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

Сейчас он госпитализирован в больницу.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, утверждают, что мужчина был пьян.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

Ранее сообщалось, что в Соломянском районе столицы 17-летний парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 14 этажа многоэтажки. Стало известно, что юноша решился на такой страшный поступок из-за проблем в личной жизни.

Также сообщалось, что во Львове, в здании ратуши, медицинская сотрудница хотела покончить с собой.

Свой поступок врач объяснила тем, что уже несколько месяцев не получает зарплату. С подоконника ее сняли охранники, после того как она закончила свой монолог.

Первая помощь при потере сознания