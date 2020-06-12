У Києві під пологовим будинком поселилася група неадекватів: поліція не реагує

У Києві під пологовим будинком під відкритим небом розташувалася група неадекватів (колаж: РБК-Україна)

У Києві помітили групу неадекватних молодих людей, яка оселилася біля пологового будинку

У Києві біля пологового будинку № 4, що на Героїв Сталінграда, 16 поселилася група неадекватів, які розбили собі табір і привільно відпочивають, лежачи на травичці.

Про це повідомляє Telegram-канал Киев Сейчас. На опублікованому знімку видно, що четверо молодих людей розташувалися в тіні дерева поруч з лавками й тротуаром.

Навколо розкидані речі, а очевидці кажуть, що вони сплять на траві, їдять і тут же справляють нужду. А от поліція і влада Києва поки ніяк на це не реагує.

У Києві під пологовим будинком на Оболоні живе група неадекватів (фото: Telegram-канал Киев Сейчас)

Цікаво, що цей пологовий будинок має серед породіль не дуже добру славу. Майбутніх мам часто лякають цим закладом, називаючи його "інфекціонкою". Адже акушерське відділення цього центру спеціалізується на пологах жінок з різними інфекційними захворюваннями (гепатит, гострі кишкові інфекції, вірусні захворювання, в тому числі ВІЛ).

Але, швидше за все, така спеціалізація не має зв'язку з тими людьми, які розташувалися під оболонським пологовим будинком.

Як ми писали раніше, в Києві співробітницю ПриватБанку покусала собака, а господар пса не хотів залишати чергу в банк.

Також повідомлялося, що у Криму неадекватна жінка влаштувала побоїще на пляжі.

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Автор: Светлана Мащенко