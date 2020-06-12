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В Киеве под роддомом поселилась группа неадекватов: полиция не реагирует

STYLERЖизнь    12.06.2020 - 15:50
В Киеве под роддомом поселилась группа неадекватов: полиция не реагирует
В Киеве под роддомом под открытым небом расположилась группа неадекватов (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве заметили группу неадекватных молодых людей, которая поселилась возле роддомом

В Киеве возле роддома № 4, что на Героев Сталинграда, 16 поселилась группа неадекватов, которые разбили себе лагерь и привольно отдыхают, лежа на травке.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Сейчас. На опубликованном снимке, видно, что четверо молодых людей расположились в тени дерева рядом со скамейками и тротуаром.

Вокруг разбросаны вещи, а очевидцы говорят, что они спят на траве, едят и тут же справляют нужду. А вот полиция и власть Киева пока никак на это не реагирует.

В Киеве под роддомом поселилась группа неадекватов: полиция не реагирует

В Киеве под роддомом на Оболони живет группа неадекватов (фото: Telegram-канал Киев Сейчас)

Интересно, что этот роддом имеет среди рожениц не очень хорошую славу. Будущих мам часто пугают этим заведением, называя его "инфекционкой". Ведь акушерское отделение этого центра специализируется на родах женщин с различными инфекционными заболеваниями (гепатитом, острыми кишечными инфекциями, вирусными заболеваниями, в том числе ВИЧ).

Но, скорее всего, такая специализация не имеет связи с теми людьми, которые расположились под оболонским роддомом.

Как мы писали ранее, в Киеве сотрудницу ПриватБанка покусала собака, а хозяин пса не хотел покидать очередь в банк.

Также сообщалось, что в Крыму неадекватная женщина устроила побоище на пляже.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины бездомныебомж
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