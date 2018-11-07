У Києві неадекватний маршрутник вигнав з салону мати з немовлям

Колаж РБК-Україна

Між пасажиркою і водієм вибухнув скандал, а потім вона була вигнана на вулицю

У Києві стався інцидент в маршрутці №420, що прямує з Києва в Ірпінь, пов'язаний з безкарністю водіїв маршруток. Про це повідомляє сайт 44.ua.

Жінка їхала з немовлям, щоб здати кров у лікарні. З нею була мати (бабуся дитини).

Водій збирався отримати гроші за проїзд від старої пасажирки, яка супроводжувала молоду маму. Він заявив, що в салоні вже є пільгові пасажири з посвідченням. Проте в одному він помилився – в момент розбіжностей у маршрутці перебувало близько п'яти осіб.

"Вони говорили водієві, що так поводитися не можна. Правда, один чоловік сказав мені, що скаржитися марно... Вже не вперше таке ставлення, просто хамське", - пояснила дівчина, як її захищали очевидці маршрутки.

Щоб уникнути виправдань, водій просто вигнав пасажирів з маршрутки. Також водій заявив, що його маршрутка не робить зупинки в Києві, а призначена тільки для заміських маршрутів (що не заважає їй підбирати киян, які їдуть на короткі відстані).

"Водій кричав, щоб я вийшла. Що маршрутка Ірпінь-Київ бере тільки пасажирів, які їдуть в Ірпінь. Нібито по Києву він не щастить", - розповіла постраждала.

В даний момент з дівчиною і її дитиною все в порядку. Вона сфотографувала кривдника і його транспортний засіб для подальшого поширення інформації.

Нагадаємо, у Тернополі перестали їздити маршрутки через мітингу проти різкого подорожчання проїзду.

Також, в одній з маршруток Луцька вибухнула бійка між пасажиром і маршрутниками.

Відео: РБК-Україна