В Киеве неадекватный маршрутчик выгнал из салона мать с грудным ребенком

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Между пассажиркой и водителем разразился скандал, а потом она была выгнана на улицу

В Киеве произошел инцидент в маршрутке №420, направляющейся из Киева в Ирпень, связанный с безнаказанностью водителей маршруток. Об этом сообщает сайт 44.ua.

Женщина ехала с грудным ребенком, чтобы сдать кровь в больнице. С ней была мать (бабушка ребенка).

Водитель собирался получить деньги за проезд от престарелой пассажирки, которая сопровождала молодую маму. Он заявил, что в салоне уже есть льготные пассажиры с удостоверением. Однако, в одном он прогадал - в момент разногласий в маршрутке находилось около пяти человек.

"Они говорили водителю, что так себя вести нельзя. Правда, один мужчина сказал мне, что жаловаться бесполезно... Уже не впервые такое отношение, просто хамское", - объяснила девушка, как ее защищали очевидцы маршрутки.

Чтобы избежать оправданий, водитель просто выгнал пассажиров из маршрутки. Также водитель заявил, что его маршрутка не делает остановки в Киеве, а предназначена только для загородных маршрутов (что не мешает ей подбирать киевлян, едущих на короткие расстояния).

"Водитель кричал, чтобы я вышла. Что маршрутка Ирпень-Киев берет только пассажиров, которые едут в Ирпень. Якобы по Киеву он не везет", - рассказала пострадавшая.

В данный момент с девушкой и ее ребенком все в порядке. Она сфотографировала обидчика и его транспортное средство для дальнейшего распространения информации.

Напомним, в Тернополе перестали ездить маршрутки из-за митинга против резкого подорожания проезда.

Также, в одной из маршруток Луцка разразилась потасовка между пассажиром и маршрутчиком.

Видео: РБК-Украина