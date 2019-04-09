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У Києві заборонять міняти вікна і встановлювати кондиціонери: усі подробиці

STYLERЖиття    09.04.2019 - 10:32
У Києві заборонять міняти вікна і встановлювати кондиціонери: усі подробиці
Колаж РБК-Україна

У столиці планують демонтувати 21 незаконну прибудову до будинків

У Києві Департаментом міського благоустрою надані доручення на демонтаж 21 прибудови до будинків, які є незаконними, оскільки не мають відповідного дозволу. Про це заявив керівник Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.

За його словами, проблема, з якою він планує боротися - це недобросовісні підприємці, які за гроші домальовують добудову у технічному паспорті будинку.

Крім зміни форми вікон і балконів, у історичних будівлях Києва також готуються заборонити й установку кондиціонерів на фасадах будівель.

А у разі виявлення подібної прибудови інспектор благоустрою зажадає надати дозвільні документи на будівництво. Якщо дозвільна документація не надана, то робоча група приймає рішення про демонтаж прибудови власником своїми силами, або за дорученням Департаменту міського благоустрою силами КП "Київблагоустрій".

У Києві заборонять міняти вікна і встановлювати кондиціонери: усі подробиці

Фото: (facebook.com/dmb.kievcity)

Користувачі миттю відреагували на дане повідомлення, зазначивши, що прибудов останнім часом стало дійсно багато:

  • На вулиці Туполєва, яку реконструюють, таких прибудов штук 20. Цілі кімнати собі прибудували до хрущовок.
  • А що буде з усіма існуючими балконами?
  • А куди можна доповідати про них? Може Ви не знаєте, але їх більше ніж 21.
  • Підкажіть, коли вступить в силу? Сусіди на першому поверсі намагаються прибудувати балкон.

Нагадаємо, що у Києві повністю відмовляться від жетонів у метро. Після діятимуть виключно електронні способи оплати проїзду. До речі, користувачі дану новину сприйняли неоднозначно. Деяких така заява відверто розгнівала, викликавши бурхливі обговорення та безліч питань.

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