ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве запретят менять окна и устанавливать кондиционеры: все подробности

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 10:32
В Киеве запретят менять окна и устанавливать кондиционеры: все подробности
Коллаж РБК-Украина

В столице планируют демонтировать 21 незаконную пристройку к домам

В Киеве Департаментом городского благоустройства предоставлены поручения на демонтаж 21 пристройки к домам, которые являются незаконными, поскольку не имеют соответствующего разрешения. Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

По его словам, проблема, с которой он планирует бороться - это недобросовестные предприниматели, которые за деньги дорисовывают достройку в техническом паспорте дома.

Помимо изменения формы окон и балконов, в исторических зданиях Киева также готовятся запретить и установку кондиционеров на фасадах зданий.

А в случае выявления подобной пристройки инспектор благоустройства потребует предоставить разрешительные документы на строительство. Если разрешительная документация не предоставлена, то рабочая группа принимает решение о демонтаже пристройки владельцам своими силами, или по поручению Департамента городского благоустройства силами КП "Киевблагоустройство".

В Киеве запретят менять окна и устанавливать кондиционеры: все подробности

Фото: (facebook.com/dmb.kievcity)

Пользователи мигом отреагировали на данное сообщение, отметив, что пристроек в последнее время стало действительно много:

  • На улице Туполева, которую сейчас реконструируют, таких пристроек штук 20. Целые комнаты себе пристроили к хрущевкам.
  • А что будет со всеми существующими балконами?
  • А куда можно докладывать о них? Может Вы не знаете, но их больше чем 21.
  • Подскажите, когда вступит в силу? Соседи на первом этаже пытаются пристроить балкон.

Напомним, что в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро. После будут действовать исключительно электронные способы оплаты проезда. К слову, пользователи данную новость восприняли неоднозначно. Некоторых такое заявление откровенно разгневало, вызвав бурные обсуждения и множество вопросов.

Мы писали, что украинцы смогут законно пропускать рабочие дни. Новый законопроект направлен защищать права работающих украинцев. А основная цель документа - заставить работодателей вовремя выплачивать зарплату.

Рада сегодня продолжит рассмотрение "языкового закона" Буллинг для взрослых: что такое моббинг и о чем новый законопроект
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Закон
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь