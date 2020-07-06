У Києві на жінку нацькували бійцівського собаку (шокуюче відео)

У Києві п'яний власник бійцівської собаки спустив пса на жінку
У Києві стався кричущий випадок. П'яний господар стаффордширського тер'єра нацькував свого пса на жінку з біглем. За словами очевидців, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це на Faceebook-сторінці повідомляє "Київ Оперативний".
"Київ, Прирічна, 27. В черговий раз неадекватний і п'яний господар стаффа спустив собаку на жінку з біглем. До речі, 26 червня ця ж собака наскочила на спину перехожому. Поліція на виклик не приїхала", - наголошується в повідомленні.
В коментарях українці розкритикували господаря бійцівського пса і зазначили, що чоловіка треба покарати.
Як ми раніше писали, у Києві собака накинувся на співробітницю Приватбанку, але господар ніяк не відреагував.
Автор: Людмила Жукова