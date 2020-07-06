В Киеве на женщину натравили бойцовскую собаку (шокирующее видео)

В Киеве пьяный хозяин бойцовской собаки спустил пса на женщину
В Киеве произошел вопиющий случай. Пьяный хозяин стаффордширского терьера натравил своего пса на женщину с биглем. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом на своей Faceebook-странице сообщает "Киев Оперативный".
"Киев, Приречная, 27. В очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26 июня эта же собака наскочила на спину прохожему. Полиция на вызов не приехала", - отмечается в сообщении.
В комментариях украинцы раскритиковали хозяина бойцовского пса и отметили, что мужчину нужно наказать.
Как мы ранее писали, в Киеве собака набросилась на сотрудницу ПриватБанка, но хозяин никак не отреагировал.
Автор: Людмила Жукова