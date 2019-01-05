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"Кияни, підготуйтеся": синоптик попередила про різку зміну погоди

STYLERЖиття    05.01.2019 - 22:56
"Кияни, підготуйтеся": синоптик попередила про різку зміну погоди
Фото: Снігопад (РБК-Україна)

Киянам варто подбати про теплі речі

6 січня, на Різдво, у столиці України - Києві очікується погіршення погодних умов. В місті очікується сильний снігопад. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. За її словами, в ніч на 6 січня в столиці випаде багато снігу, а вдень посиляться морози. Синоптик порекомендувала утеплитися і не забувати про теплі рукавиці.

"Кияни, вночі гарно понасипає снігу - підготуйтеся на завтрашній ранок)
Фронтальна смуга із помірним снігом накриває столицю, завтра вдень сніг буде лише невеликий, а на Різдво припиниться. Але морози розкручуються! Не забувайте рукавиці!" - повідомила Діденко.

&quot;Кияни, підготуйтеся&quot;: синоптик попередила про різку зміну погоди&quot;Кияни, підготуйтеся&quot;: синоптик попередила про різку зміну погодиСкріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Цікаво, що в коментарях люди зраділи снігу і написали, що навіть "погода нас вітає".

"Навіть погода нас вітає", - написала Оксана Ксюша.

"У Вінниці теж сипле", - зазначив Роман Ковальський

"Яке гарне Різдво ви нам прогнозуєте. Спасибі", - відреагував Захар Порошенко.

&quot;Кияни, підготуйтеся&quot;: синоптик попередила про різку зміну погодиСкріншот коментарів (facebook.com/tala.didenko)

Як раніше ми повідомляли, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди.

Читайте також синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році.

 

Вдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво Завтра майже у всіх областях України очікується сніг
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