"Кияни, підготуйтеся": синоптик попередила про різку зміну погоди

Фото: Снігопад (РБК-Україна)

Киянам варто подбати про теплі речі

6 січня, на Різдво, у столиці України - Києві очікується погіршення погодних умов. В місті очікується сильний снігопад. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. За її словами, в ніч на 6 січня в столиці випаде багато снігу, а вдень посиляться морози. Синоптик порекомендувала утеплитися і не забувати про теплі рукавиці.

"Кияни, вночі гарно понасипає снігу - підготуйтеся на завтрашній ранок)

Фронтальна смуга із помірним снігом накриває столицю, завтра вдень сніг буде лише невеликий, а на Різдво припиниться. Але морози розкручуються! Не забувайте рукавиці!" - повідомила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Цікаво, що в коментарях люди зраділи снігу і написали, що навіть "погода нас вітає".

"Навіть погода нас вітає", - написала Оксана Ксюша.

"У Вінниці теж сипле", - зазначив Роман Ковальський

"Яке гарне Різдво ви нам прогнозуєте. Спасибі", - відреагував Захар Порошенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/tala.didenko)

Як раніше ми повідомляли, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди.

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