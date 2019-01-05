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"Киевляне, подготовьтесь": синоптик предупредила о резкой смене погоды

STYLERЖизнь    05.01.2019 - 22:56
"Киевляне, подготовьтесь": синоптик предупредила о резкой смене погоды
Фото: Снегопад (РБК-Украина)

Киевлянам стоит позаботиться о теплых вещах

6 января, на Рождество, в столице Украины - Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В городе ожидается сильный снегопад. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. По ее словам, в ночь на 6 января в столице насыпет много снега, а днем усилятся морозы. Синоптик порекомендовала утеплиться и не забывать о теплых рукавицах.

"Киевляне, ночью хорошо насыпет снега - подготовьтесь на завтрашнее утро. Фронтальная полоса с умеренным снегом накрывает столицу, завтра днем ​​снег будет лишь небольшой, а на Рождество прекратится. Но морозы раскручиваются! Не забывайте перчатки!" - сообщила Диденко.

&quot;Киевляне, подготовьтесь&quot;: синоптик предупредила о резкой смене погоды&quot;Киевляне, подготовьтесь&quot;: синоптик предупредила о резкой смене погодыСкриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Интересно, что в комментариях люди обрадовались снегу и написали, что даже "погода нас поздравляет".

"Даже погода нас поздравляет", - написала Оксана Ксюша.

"В Виннице тоже сыпет", - отметил Роман Ковальский

"Какое хорошее Рождество вы нам прогнозируете. Спасибо", - отреагировал Захар Порошенко.

&quot;Киевляне, подготовьтесь&quot;: синоптик предупредила о резкой смене погодыСкриншот комментариев (facebook.com/tala.didenko)

Как ранее мы сообщали, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды.

Читайте также, как синоптики рассказали, какой будет погода в 2019 году.

 

Ударят сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество Завтра почти во всех областях Украины ожидается снег
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