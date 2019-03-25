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Під Києвом секретарем виборчкому призначили мерця: усі деталі

STYLERЖиття    25.03.2019 - 19:07
Під Києвом секретарем виборчкому призначили мерця: усі деталі
Вибори в Україні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Вказаний чоловік помер у листопаді 2017 року

У Вишгороді Київської області при формуванні виборчої комісії на посаду секретаря записали людину, який померла півтора року тому. Про це повідомила громадська організація "ОПОРА".

Інцидент стався на 96-му виборчому окрузі на дільниці №320348. В додатку до постанови №9 ОВК ТВО №96 зафіксували, що секретарем ДВК призначений Прокопенко Сергій Володимирович. Однак цей чоловік помер ще півтора року тому.

"Окружна виборча комісія 10 березня сформувала склад дільничних виборчих комісій під час засідання. Про це свідчить і постанова № 9 ОВК ТВО № 96 від 11.03.2019 року "Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу № 96". В додатку до вищезгаданої постанови зафіксовано, що секретарем ДВК №320348 призначений Прокопенко Сергій Володимирович", - йдеться в повідомленні громадської організації.

Під Києвом секретарем виборчкому призначили мерця: усі деталі

Скріншот фото (oporaua.org)

Родичі Сергія Прокопенка підтвердили, що він помер півтора року тому і надали у якості доказу свідоцтво про його смерть. Також вони розповіли, що померлий родич був багато років знайомий з кандидатом у президенти і раніше мав великий досвід роботи на виборах.

Під Києвом секретарем виборчкому призначили мерця: усі деталі

Скріншот фото (oporaua.org)

Спостерігачі від ГО "ОПОРА" звернулися в поліцію, так як згідно із законодавством, до подання додаються особисто підписані заяви і це – явний факт шахрайства.

"У світлі отриманої інформації поліція повинна ретельно перевірити вірогідність підробки документів, оскільки інші логічні пояснення того, як чоловік, який загинув два роки тому, міг особисто підписати заяву на згоду бути членом ДВК просто відсутні. Крім того, потрібна ретельна перевірка всіх подань на членів ДВК, які отримала ОВК 96-го ПО. Адже підробка виборчої документації є кримінальним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність ч. 158 Кримінального Кодексу України", - заявив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" в Київській області Олексій Репік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці будуть спати напередодні виборів президента на годину менше.

А також розповідали про те, що у Києві напередодні виборів прописали в одній квартирі відразу 380 осіб.

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