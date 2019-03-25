Под Киевом секретарем избиркома назначили мертвеца: все детали

Выборы в Украине 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Указанный человек умер в ноябре 2017 года

В Вышгороде Киевской области при формировании избирательной комиссии на должность секретаря записали человека, который умер полтора года назад. Об этом сообщила общественная организация "ОПОРА".

Инцидент произошел на 96-м избирательном округе, на участке №320348. В приложении к постановлению №9 ОИК ТИО №96 зафиксировали, что секретарем УИК назначен Прокопенко Сергей Владимирович. Однако этот человек скончался еще полтора года назад.

"Окружная избирательная комиссия 10 марта сформировала состав участковых избирательных комиссий во время заседания. Об этом свидетельствует и постановление № 9 ОИК ТИО № 96 от 11.03.2019 года "Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96". В приложении к вышеупомянутому постановлению зафиксировано, что секретарем УИК №320348 назначен Прокопенко Сергей Владимирович", - говорится в сообщении общественной организации.

Скриншот фото (oporaua.org)

Родственники Сергея Прокопенко подтвердили, что он умер полтора года назад и предоставили в качестве доказательства свидетельство о его смерти. Также они рассказали, что умерший родственник был много лет знаком с кандидатом в президенты и ранее имел большой опыт работы на выборах.

Скриншот фото (oporaua.org)

Наблюдатели от ОО "ОПОРА" обратились в полицию, так как согласно законодательству, к представлению прилагаются лично подписанные заявления и это – явный факт мошенничества.

"В свете полученной информации полиция должна тщательно проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, который погиб два года назад, мог лично подписать заявление на согласие быть членом УИК просто отсутствуют. Кроме того, нужна тщательная проверка всех представлений на членов УИК, которые получила ОИК 96-го ПО. Ведь подделка избирательной документации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность ч. 158 Уголовного Кодекса Украины", - заявил координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" в Киевской области Алексей Репик.

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