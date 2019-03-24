ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 20:54
В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)
Иллюстративное фото: Киев (РБК-Украина)

В сети объяснили, откуда берутся "резиновые" квартиры

В Киеве в квартире прописали сразу 380 человек. Чудо-жилье расположено на улице Бондарской в доме №3. В 104-й квартире официально зарегистрировано 380 избирателей. Об этом говорится в сообщении ресурса "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Отмечается, что это количество составляет четверть всех избирателей участка 801095 в Киеве.

В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)

В "резиновой" квартире на улице Бондарская, 3, прописаны 380 человек (google.com.ua/maps)

Еще одна гостеприимная квартира "приютила" 287 человек. Столько избирателей зарегистрировано по адресу проспект Правды, 88б, в квартире №101.

Он, кстати, также относится к участку 801 095.

В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)

По адресу проспект Правды, 88б в 101-й квартире зарегистрировали 287 киевлян (google.com.ua/maps)

Таким образом выходит, что в двух квартирах в столице зарегистрировано около половины всех избирателей данного участка.

В сети также опубликовали соответствующее фотодоказательство.

В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что в подобных квартирах владельцы прописывают большое количество людей уже давно, а не под президентские выборы, которые пройдут 31 марта: 

  • "И я там прописана была когда-то. Это кто не имеет прописки, там за деньги прописываются. Это все реальные люди. Обычно те, кто уехал из Крыма, даже в далекие 2000 год, но мы не можем тут нормально работать без киевской прописки. Так что аферы никакой нет";
  • "Хостел";
  • "В интернете есть люди, продающие прописку в Киеве. Это могут быть как раз те квартиры";
  • "А интересно, владелец этой квартиры налог за этот заработок платит? Я так понимаю, он продает прописку, значит имеет левый доход и не малый!"
  • "У нас пришло приглашение на выборы на моего 7-летнего сына! При чем по списку он числится как 2000 г.р. Так и живем"...

Как сообщалось ранее, недавно предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний распорядился до окончания избирательного процесса молиться во всех храмах о справедливых выборах президента. На сайте Украинской поместной церкви также опубликовали данные молитвы. 

Напомним, ранее Styler узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию.

В центре Киева мажор на Maserati устроил стрельбу: все детали Экстрасенсы назвали победителя выборов президента: неожиданный прогноз
Новости Украины Киевжильевыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь