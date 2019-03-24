В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)

В сети объяснили, откуда берутся "резиновые" квартиры
В Киеве в квартире прописали сразу 380 человек. Чудо-жилье расположено на улице Бондарской в доме №3. В 104-й квартире официально зарегистрировано 380 избирателей. Об этом говорится в сообщении ресурса "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Отмечается, что это количество составляет четверть всех избирателей участка 801095 в Киеве.
В "резиновой" квартире на улице Бондарская, 3, прописаны 380 человек (google.com.ua/maps)
Еще одна гостеприимная квартира "приютила" 287 человек. Столько избирателей зарегистрировано по адресу проспект Правды, 88б, в квартире №101.
Он, кстати, также относится к участку 801 095.
По адресу проспект Правды, 88б в 101-й квартире зарегистрировали 287 киевлян (google.com.ua/maps)
Таким образом выходит, что в двух квартирах в столице зарегистрировано около половины всех избирателей данного участка.
В сети также опубликовали соответствующее фотодоказательство.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что в подобных квартирах владельцы прописывают большое количество людей уже давно, а не под президентские выборы, которые пройдут 31 марта:
Как сообщалось ранее, недавно предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний распорядился до окончания избирательного процесса молиться во всех храмах о справедливых выборах президента. На сайте Украинской поместной церкви также опубликовали данные молитвы.
Напомним, ранее Styler узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию.