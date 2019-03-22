В церквях Украины будут молиться за честные выборы (текст молитв)

Фото: коллаж РБК-Украина

Епифаний анонсировал 24 и 31 марта в храмах Единой поместной церкви обращение священного синода ПЦУ

Епифаний принял распоряжение вплоть до окончания избирательного процесса молиться во всех храмах Поместной Украинской Православной Церкви о справедливых выборах президента, а также за мир и единство в нашей стране. Также митрополит сообщил, что 24 и 31 марта украинцам в храмах ПЦУ будет зачитано специальное обращение священного синода, сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Молитвы будут произносить в храмах на литургиях.

На сайте Киевской митрополии ПЦУ говорится, что на народ Украины во время выборов возлагается особая ответственность, учитывая необходимость защитить государственность, единство и общественный мир "перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний".

Также приводится текст молитвы (на языке оригинала):

"Владико Многомилостивий Господи Ісусе Христе, Боже наш! Дякуємо Тобі за численні милості до народу нашого і держави Української, дотепер Тобою явлені, особливо ж за дар свободи і незалежності. У багатьох випробуваннях Ти, Господи, посилав нам мудрість і сили діяти за правдою згідно з волею Твоєю, і так спокуси перемагати, ворогуючих – приводити до примирення, нашестя чужинців зупиняти, оберігаючи єдність і мир.

Тому і нині до Тебе зі смиренням в молитві звертаємось: у цей час випробувань благослови Державу нашу Україну Своєю милістю і щедротами, мир і благоденство, достаток плодів земних і розвиток у всьому для неї подай; щоби під Твоїм Державним захистом і під Покровом Пречистої Матері Твоєї та молитовним заступництвом всіх святих землі Української були ми бережені; захисти нас від усіх ворогів видимих і не видимих, від ворожнечі та спокус, від нашестя чужинців і міжусобиці.

Ти, Господи, дарував народові нашому незалежну державу і єдину Помісну Православну Церкву – дай нам мудрість їх надалі у мирі розбудовувати, в добрі утверджуватися, а спокуси, ненависть і міжусобну ворожнечу відкидати.

За даром Твоїм, Спасителю наш, ми отримали державну незалежність, а разом з нею і відповідальність за її управління. Нині маємо обрати Главу держави Української – надихни нас, Господи, зробити вірний і відповідальний вибір, бо від цього залежить майбутнє всіх нас. Віджени від нас і всього народу нашого дух неправди і омани, втихомир пристрасті, зруйнуй всі злі задуми, проти країни нашої супротивниками спрямовані. Дай кожному з нас духа мудрості та в любові до України нашої всіх нас утверди! Щоби так від Тебе навчені, ми зробили вибір свій згідно з волею Твоєю. Молитвами і заступництвом Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, святих благовірних князів та правителів Київських Оскольда і Володимира, Ольги і Ярослава Мудрого, святих мучеників страстотерпців Бориса і Гліба, святого Костянтина, князя Острозького, святого праведного Петра Калнишевського, всіх святих землі Української і всіх святих Твоїх. Амінь."

Иллюстративное фото: молитва (РБК-Украина)

Глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний также распорядился включить в указанный период в тройную эктению особое молитвенное прошение. Сообщается, что такое решение було принято учитывая практику президентских выборов 2004 года.

Ниже приводится текст (на языке оригинала):

"Ще молимося, щоби Господь Бог дав нам дух розуму звершити справедливий вибір Глави держави Української і помилував нас".

24 и 31 марта в церквях ПЦУ зачитают обращение Священного Синода по поводу выборов президента Украины (на языке оригинала):

"Дорогі брати і сестри! Шановні співвітчизники!

31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори Президента України. На них шляхом голосування український народ повинен обрати Главу держави.

Дорогі виборці! Ми закликаємо вас використати час, який лишився до дня голосування, для ознайомлення з кандидатами та їхніми програмами, щоби у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір.

Україна вже понад п’ять років вимушена оборонятися від широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Тож в умовах нав’язаної агресором нашому народу війни під час голосування слід особливо враховувати, що Президент є Верховним Головнокомандувачем. Тому від нашого вибору залежить також наближення перемоги над агресором та досягнення не капітуляції перед ворогом, до якої, говорячи про мир, фактично закликають частина політиків, а справжнього справедливого миру.

Особливо слід наголосити на моральній складовій виборів. Обман чи підкуп виборців, надання їм завідомо нездійсненних обіцянок, фальшування підсумків голосування є виявом неправди, яка є порушенням Божих заповідей. Тому ми закликаємо кандидатів у Президенти та всіх учасників виборчого процесу пам’ятати про відповідальність не лише перед людським законом, але і перед Богом, Який бачить все.

Дорогі виборці! Знову, як і під час попередніх виборів, нагадуємо: не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями.

Наше спільне завдання – зберегти державність, незалежність і єдність України. Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед Главою держави завданнями.

Від голосу кожного, від рішення виборців у день голосування справді залежить, яким буде наше спільне майбутнє. Усвідомлений, відповідальний, чесний вибір під час голосування 31 березня – наш внесок у досягнення перемоги та миру для України, побудови її кращого майбутнього.

Бажаємо всім мудрості від Господа та закликаємо на добрі справи Боже благословення!"

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, реформы, которые проводит Православная церковь Украины, упрощают дресс-код для верующих, разрешают скамьи в храмах и позволяют отпевать католиков.

Также мы писали о том, что почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что в противостоянии с РФ Украина вскоре одержит победу.

Напомним, ранее Styler узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию.