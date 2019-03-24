У Києві в квартирі прописали 380 людей: у чому секрет (фото)

Ілюстративне фото: Київ (РБК-Україна)

У мережі пояснили, звідки беруться "гумові" квартири

У Києві в квартирі прописали відразу 380 людей. Диво-житло розташоване на вулиці Бондарській у будинку №3. У 104-ї квартирі оціфійно зареєстровано 380 виборців. Про це йдеться в повідомленні ресурсу "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що ця кількість становить чверть всіх виборців ділянки 801095 в Києві.

У "гумовій" квартирі на вулиці Бондарська, 3, прописані 380 осіб (google.com.ua/maps)

Ще одна гостинна квартира "прихистила" 287 осіб. Стільки виборців зареєстровано за адресою проспект Правди, 88б, в квартирі №101.

Вона, до речі, також відноситься до ділянки 801 095.

За адресою проспект Правди, 88б в 101-й квартирі зареєстрували 287 киян (google.com.ua/maps)

Таким чином виходить, що у двох квартирах в столиці зареєстровано близько половини всіх виборців даної дільниці.

У мережі також опублікували відповідний фотодоказ.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У коментарях до повідомлення українці зауважують, що в таких квартирах власники прописують велику кількість людей вже давно, а не під президентські вибори, які відбудуться 31 березня:

"І я там прописана була колись. Це хто не має прописки, там за гроші прописуються. Це все реальні люди. Зазвичай ті, хто виїхав з Криму, навіть у далекі 2000 рік, але ми не можемо тут нормально працювати без київської прописки. Так що ніякої афери немає";

"Хостел";

"В інтернеті є люди, які продають прописку в Києві. Це можуть бути як раз ті квартири";

"А цікаво, власник цієї квартири податок за цей заробіток платить? Я так розумію, він продає прописку, значить має лівий дохід і не малий!"

"У нас прийшло запрошення на вибори на мого 7-річного сина! При чому за списком він числиться як 2000 р. Так і живемо"...

Як повідомлялося раніше, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розпорядився до закінчення виборчого процесу молитися у всіх храмах про справедливих виборах президента. На сайті Української помісної церкви також опублікували дані молитви.

Нагадаємо, раніше Styler дізнався у експертів, що робити, якщо вас змушують голосувати за конкретного кандидата всупереч вашим бажанням.