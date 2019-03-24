У Києві в квартирі прописали 380 людей: у чому секрет (фото)

У мережі пояснили, звідки беруться "гумові" квартири
У Києві в квартирі прописали відразу 380 людей. Диво-житло розташоване на вулиці Бондарській у будинку №3. У 104-ї квартирі оціфійно зареєстровано 380 виборців. Про це йдеться в повідомленні ресурсу "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.
Зазначається, що ця кількість становить чверть всіх виборців ділянки 801095 в Києві.
У "гумовій" квартирі на вулиці Бондарська, 3, прописані 380 осіб (google.com.ua/maps)
Ще одна гостинна квартира "прихистила" 287 осіб. Стільки виборців зареєстровано за адресою проспект Правди, 88б, в квартирі №101.
Вона, до речі, також відноситься до ділянки 801 095.
За адресою проспект Правди, 88б в 101-й квартирі зареєстрували 287 киян (google.com.ua/maps)
Таким чином виходить, що у двох квартирах в столиці зареєстровано близько половини всіх виборців даної дільниці.
У мережі також опублікували відповідний фотодоказ.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
У коментарях до повідомлення українці зауважують, що в таких квартирах власники прописують велику кількість людей вже давно, а не під президентські вибори, які відбудуться 31 березня:
Як повідомлялося раніше, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розпорядився до закінчення виборчого процесу молитися у всіх храмах про справедливих виборах президента. На сайті Української помісної церкви також опублікували дані молитви.
Нагадаємо, раніше Styler дізнався у експертів, що робити, якщо вас змушують голосувати за конкретного кандидата всупереч вашим бажанням.