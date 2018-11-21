У київському метро буде курсувати унікальний поїзд

Колаж: РБК-Україна

Проект представив національний музей "Меморіал жертв голодомору"

На синій гілці київського метро з'явився потяг "української ідентичності". Про це повідомляє "Громадське".

Проект представив національний музей "Меморіал жертв голодомору". На стінах вагона розмістили інформаційні плакати, які розповідають про цікаві факти з історії України на початку ХХ століття, а також про українську культуру, науку та суспільний розвиток.

Поїзд "української ідентичності" (hromadske.ua)

"В 2018 Україна відзначає 85-ту річницю Голодомору. І сьогодні виникла гостра потреба залучати нові форми подачі інформації, які б дозволили охопити весь український соціум", - розповіла генеральний директор музею Олеся Стасюк.

Поїзд "української ідентичності" (hromadske.ua)

З постерами можна буде ознайомитися до 10 грудня 2018 року.

Раніше ми писали, що в Харківській області відкриють музей жертв Голодомору, в якому будуть представлені речі та документи загиблих. До речі, в архівах України виявили унікальні зразки шматочків хліба часів Голодомору.

Нагадаємо, київський метрополітен уклав договір на будівництво гілки метро на житловий масив Виногрдарь. Будувати будуть до 2021 року.

Відео: РБК-Україна