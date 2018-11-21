ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У київському метро буде курсувати унікальний поїзд

STYLERЖиття    21.11.2018 - 22:45
У київському метро буде курсувати унікальний поїзд
Колаж: РБК-Україна

Проект представив національний музей "Меморіал жертв голодомору"

На синій гілці київського метро з'явився потяг "української ідентичності". Про це повідомляє "Громадське".

Проект представив національний музей "Меморіал жертв голодомору". На стінах вагона розмістили інформаційні плакати, які розповідають про цікаві факти з історії України на початку ХХ століття, а також про українську культуру, науку та суспільний розвиток.

У київському метро буде курсувати унікальний поїздУ київському метро буде курсувати унікальний поїздПоїзд "української ідентичності" (hromadske.ua)

"В 2018 Україна відзначає 85-ту річницю Голодомору. І сьогодні виникла гостра потреба залучати нові форми подачі інформації, які б дозволили охопити весь український соціум", - розповіла генеральний директор музею Олеся Стасюк.

У київському метро буде курсувати унікальний поїзд

Поїзд "української ідентичності" (hromadske.ua)

З постерами можна буде ознайомитися до 10 грудня 2018 року.

Раніше ми писали, що в Харківській області відкриють музей жертв Голодомору, в якому будуть представлені речі та документи загиблих. До речі, в архівах України виявили унікальні зразки шматочків хліба часів Голодомору.

Нагадаємо, київський метрополітен уклав договір на будівництво гілки метро на житловий масив Виногрдарь. Будувати будуть до 2021 року.

Відео: РБК-Україна

Новини України метроГолодомор
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся