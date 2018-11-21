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В киевском метро будет курсировать уникальный поезд

STYLERЖизнь    21.11.2018 - 22:45
В киевском метро будет курсировать уникальный поезд
Коллаж: РБК-Украина

Проект представил национальный музей "Мемориал жертв голодомора"

На синей ветке киевского метро появился поезд "украинской идентичности". Об этом сообщает "Громадське".

Проект представил национальный музей "Мемориал жертв голодомора". На стенах вагона разместили информационные постеры, которые повествуют о необычных фактах из истории Украины в начале ХХ века, а также об украинской культуре, науке и общественном развитии.

В киевском метро будет курсировать уникальный поезд

Поезд "украинской идентичности" (hromadske.ua)

"В 2018 Украина отмечает 85-ю годовщину Голодомора. И сегодня возникла острая потребность привлекать новые формы подачи информации, которые бы позволили охватить весь украинский социум", - рассказала генеральный директор музея Олеся Стасюк.

В киевском метро будет курсировать уникальный поезд

Поезд "украинской идентичности" (hromadske.ua)

С постерами можно будет ознакомиться до 10 декабря 2018 года.

Ранее мы писали, что в Харьковской области откроют музей жертв Голодомора, в котором будут представлены вещи и документы погибших. Кстати, в архивах Украины обнаружили уникальные образцы кусочков хлеба времен Голодомора.

Напомним, киевский метрополитен заключил договор на строительство ветки метро на жилой массив Виногрдарь. Строить будут до 2021 года.

Видео: РБК-Украина

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