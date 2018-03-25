Останній раз його бачили біля станції метро Видубичі

Увага! Розшук! У Київській області зник 16-річний підліток. Останній раз його бачили недалеко від станції метро Видубичі. Про це пишуть на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Яготинским відділенням поліції в Київській області та Голосіївським управлінням поліції міста Києва розшукується неповнолітній Їжовський Максим Васильович, 2001 року народження.

У п'ятницю, 23 березня 2018 року, близько 13 години, 16-річний Максим Їжовський приїхав з Обухівського району в Київ. Востаннє зв'язок з ним був біля станції метро Видубичі. Хлопець збирався сісти на електропоїзд, щоб дістатися до місця постійного проживання в місто Яготин Київської області. З тих пір зв'язку з ним немає і його місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклого: на вигляд 15 років, зріст 150 сантиметрів, статура середня, волосся русяве, обличчя овальне, карі очі. З особливих прикмет: невелика косоокість лівого ока.

Підліток був одягнений в болонєву куртку темно-зеленого кольору, чорні штани, чорні туфлі на шнурівці, сіру шапку. При собі міг мати сумку сірого кольору.

Всі, хто бачив підлітка або знає про його можливе місцезнаходження, прохання повідомляти за телефоном 102.

Фото: Єжовський Максим (facebook.com/KyivOperativ/)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Київській області зникла 16-річна дівчина.

В селі Кожухівка Васильківського району Київської області розшукують 16-річну дівчину. Про це повідомляється в співтоваристві "Віта-Захист: наша безпека в наших руках" в соціальній мережі Facebook.

22 березня в селі Кожухівка Васильківського району Київської області зникла 16-річна Ганна Шамшорик. Дівчина вийшла з дому близько 14 годин і з тих пір її місцезнаходження не відомо.

Особливі прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст 160 см, статура –повна, обличчя у дівчини овальне, очі блакитні, волосся темно-русяве, пряме, середньої довжини. З особливих прикмет – дівчина носить окуляри. Одягнена Ганна була в червону куртку, штани зеленого кольору і кросівки яскраво-зеленого відтінку.

До речі, у Києві дівчинка-підліток пішла з дому і не хоче повертатися.