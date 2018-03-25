Последний раз его видели возле станции метро Выдубичи

Внимание! Розыск! В Киевской области пропал 16-летний подросток. Последний раз его видели недалеко от станции метро Выдубичи. Об этом пишут на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Яготинским отделением полиции в Киевской области и Голосеевским управлением полиции города Киева разыскивается несовершеннолетний Ежовский Максим Васильевич, 2001 года рождения.

В пятницу, 23 марта 2018 года, около 13 часов, 16-летний Максим Ежовский приехал из Обуховского района в Киев. Последний раз связь с ним была возле станции метро Выдубичи. Парень собирался сесть на электропоезд, чтобы добраться к постоянному месту проживания в город Яготин Киевской области. С тех пор связи с ним нет и его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид лет 15, рост 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, лицо овальное, карие глаза. Из особых примет: небольшое косоглазие левого глаза.

Одет подросток был в болоньевую куртку темно-зеленого цвета, черные штаны, черные туфли на шнуровке, в серую шапку. При себе мог иметь сумку серого цвета.

Все, кто видел подростка или знает о его возможном местонахождении, просьба сообщать по телефону 102.

Фото: Ежовский Максим (facebook.com/KyivOperativ/)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киевской области пропала 16-летняя девушка.

В селе Кожуховка Васильковского района Киевской области разыскивают 16-летнюю девушку. Об этом сообщается в сообществе "Вита-Защита: наша безопасность – в наших руках" в социальной сети Facebook.

22 марта в селе Кожуховка Васильковского района Киевской области пропала 16-летняя Анна Шамшорик. Девушка вышла из дома около 14 часов и с тех пор ее местонахождение не известно.

Особые приметы девушки: на вид около 16 лет, рост 160 см, телосложение –полное, лицо у девушки овальное, глаза голубые, волосы темно-русые, прямые, средней длинны. Из особых примет – девушка носит очки. Одета Анна была в красную куртку, брюки зеленого цвета и кроссовки ярко-зеленого оттенка.

Кстати, в Киеве девочка-подросток ушла из дома и не хочет возвращаться.