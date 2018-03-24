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В Киевской области пропала 16-летняя девушка

STYLERLIFE        24.03.2018 - 18:26
Фото: Разыскивается подросток (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Разыскивается подросток (Коллаж РБК-Украина)

Ушла из дома 22 марта и не вернулась

В селе Кожуховка Васильковского района Киевской области разыскивают 16-летнюю девушку. Об этом сообщается в сообществе "Вита-Защита: наша безопасность – в наших руках" в социальной сети Facebook.

22 марта в селе Кожуховка Васильковского района Киевской области пропала 16-летняя Анна Шамшорик. Девушка вышла из дома около 14 часов и с тех пор ее местонахождение не известно.

"Васильковским ОП ГУНП в Киевской области разыскивается несовершеннолетняя девушка Анна Шамшорик (2002 г.р.), 22 марта около 14:00 ушла из дома, что в селе Кожуховка Васильковского района, и до сих пор не вернулась", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/vita.zahyst)

Особые приметы девушки: на вид около 16 лет, рост 160 см, телосложение –полное, лицо у девушки овальное, глаза голубые, волосы темно-русые, прямые, средней длинны. Из особых примет – девушка носит очки.

Одета Анна была в красную куртку, брюки зеленого цвета и кроссовки ярко-зеленого оттенка.

Все, кто видел девушку или знает о ее возможном местонахождении, просьба сообщать по телефону 102.

Фото: Анна Шамшорик (facebook.com/vita.zahyst)

Напомним, в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку. В Оболонском районе столицы исчезла Белецкая Диана Игоревна 2003 года рождения. Об этом сообщается на странице Службы розыска детей ГУНП в Киеве в соцсети Facebook.

Девушке, которую разыскивает Оболонское управление полиции, около 15 лет.

Кроме того, в Киеве девочка-подросток ушла из дома и не хочет возвращаться.

В Киеве просят помочь найти 17-летнюю Тимошенко Александру, которая ушла из дома. Информация о розыске девочки появилась в соцсети, но она отказывается выходить на контакт со своими родственниками.

Несовершеннолетняя связывается по телефону с родителями и полицией, но объясняет, что домой возвращаться не хочет.

Помогите найти: под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка В Киеве девочка-подросток ушла из дома и не хочет возвращаться
Теги: поиск, розыск, внимание
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