У Київській області зникла 16-річна дівчина

Пішла з дому 22 березня і не повернулася

В селі Кожухівка Васильківського району Київської області розшукують 16-річну дівчину. Про це повідомляється в співтоваристві "Віта-Захист: наша безпека в наших руках" в соціальній мережі Facebook.

22 березня в селі Кожухівка Васильківського району Київської області зникла 16-річна Анна Шамшорик. Дівчина вийшла з дому близько 14 години і з тих пір її місцезнаходження не відомо.

"Васильківським ВП ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня дівчина Ганна Шамшорик (2002 р.), 22 березня близько 14:00 пішла з дому, що в селі Кожухівка Васильківського району, і досі не повернулася", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/vita.zahyst)

Особливі прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст 160 см, статура – повна, обличчя у дівчини овальне, очі блакитні, волосся темно-русяве, пряме, середньої довжини. З особливих прикмет – дівчина носить окуляри.

Анна була одягнена в червону куртку, штани зеленого кольору і кросівки яскраво-зеленого відтінку.

Всі, хто бачив дівчину або знає про її можливе місцезнаходження, прохання повідомляти за телефоном 102.

Фото: Анна Шамшорик (facebook.com/vita.zahyst)

Нагадаємо, у Києві зникла неповнолітня дівчина.

У Києві розшукують неповнолітню дівчину. В Оболонському районі столиці зникла Білецька Діана Ігорівна 2003 року народження. Про це повідомляється на сторінці Служби розшуку дітей ГУНП в Києві в соцмережі Facebook.

Дівчині, яку розшукує Оболонське управління поліції, близько 15 років.

Крім того, у Києві дівчинка-підліток пішла з дому і не хоче повертатися.

У Києві просять допомогти знайти 17-річну Тимошенко Олександру, яка пішла з дому. Інформація про розшук дівчинки з'явилася в соцмережі, але вона відмовляється виходити на контакт зі своїми родичами.

Неповнолітня зв'язується по телефону з батьками і поліцією, але пояснює, що додому повертатися не хоче.