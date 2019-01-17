Клопи атакують: українцям розповіли, як вберегтися від паразитів

Відео: (YouTube/Сьогодні)

В Україні випадки масового размноженя паразитів на даний момент не така вже й рідкість. Комах, в основному, можна виявити в готелях, яких туди заносять туристи. Про це інформує Сьогодні.

Як відомо, ранки після укусу клопа заживають довго. В них потрапляє вторинна інфекція, що може дуже погано закінчитися для носія зарази. Ентомолог санітарно профілактичного підприємства Олексій Куценко стверджує, що клопи найчастіше зустрічаються в гуртожитках та хостелах. А в столичних дезинфекторах кожен другий виклик саме через них.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Занести паразитів можна з готелів, в тому числі і зарубіжних. Цьогорічні морози не перешкода, адже ці комахи витримують як великий плюс, так і великий мінус. Розмножуються вони також досить швидко: в диванах, одязі, ковдрах і щілинах ліжок.

А ось "витравити" паразитів важко. "Самому можна придбати парогенератор спеціальний, але це досить клопітка робота і важко всім цим займатися самому", – говорить фахівець.

Проте не всім фінансове становище дозволяє викликати професійних дезінфекторів, оскільки вартість такої послуги стартує від тисячі гривень. Якщо вам довелося побувати в ненадійному готелі або хостелі, експерти рекомендують всі речі ретельно переглянути, щоб не занести клопів.

Нагадаємо, що хлопець з'їв на спір слимака, заразився паразитом і помер. У 2010 році 19-річний Боллард випивав разом з друзями у дворі біля свого приятеля. Вони сиділи за столом, пили червоне вино, розмовляли і раптово помітили слимака. Сем посперечався з хлопцями, що запросто його з'їсть, що і зробив.

Ми писали, що доктор витягнув з шестирічної дівчинки щось огидне. Батьки занепокоїлися тим, що набряк носа у дівчинки не проходить, а навпаки збільшується. Тоді вони звернулися в місцеву лікарню - лікар уважно оглянув пацієнтку і виявив чужорідне тіло в лівій ніздрі дитини.