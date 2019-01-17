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Клопы атакуют: украинцам рассказали, как уберечься от паразитов

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 08:51

Видео: (YouTube/Сегодня)

В Украине случаи массового размножения паразитов на данный момент не такая уж и редкость. Насекомых, в основном, можно обнаружить в отелях, которых туда заносят туристы. Об этом информирует Сегодня.

Как известно, ранки после укуса клопа заживают долго. В них попадает вторичная инфекция, что может очень плохо закончиться для носителя заразы. Энтомолог санитарно профилактического предприятия Алексей Куценко утверждает, что клопы чаще всего встречаются в общежитиях и хостелах. А в столичных дезинфекторах каждый второй вызов именно из-за них.

Клопы атакуют: украинцам рассказали, как уберечься от паразитовСкриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Занести паразитов можно из отелей, в том числе и зарубежных. Нынешние морозы не помеха, ведь эти насекомые выдерживают как большой плюс, так и большой минус. Размножаются они также довольно быстро: в диванах, одежде, одеялах и щелях кроватей.

А вот "вытравить" паразитов трудно. "Самому можно приобрести парогенератор специальный, но это довольно кропотливая работа и тяжело этим всем заниматься самому", – говорит специалист.

Однако не всем финансовое положение позволяет вызвать профессиональных дезинфекторов, поскольку стоимость такой услуги стартует от тысячи гривен. Если вам пришлось побывать в ненадежной гостинице или хостеле, эксперты рекомендуют все вещи тщательно пересмотреть, чтобы не занести клопов.

Напомним, что парень съел на спор слизняка, заразился паразитом и скончался. В 2010 году 19-летний Боллард выпивал вместе с друзьями во дворе у своего приятеля. Они сидели за столом, пили красное вино, разговаривали и внезапно заметили слизняка. Сэм поспорил с ребятами, что запросто его съест, что и сделал.

Мы писали, что доктор извлек из шестилетней девочки нечто омерзительное. Родители обеспокоились тем, что отек носа у девочки не проходит, а наоборот увеличивается. Тогда они и обратились в местную больницу - доктор внимательно осмотрел пациентку и обнаружил инородное тело в левой ноздре ребенка.

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