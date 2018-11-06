Парень съел на спор слизняка, заразился паразитом и скончался

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Забава подростков лишила Сэма Болларда жизни

Австралийский подросток Сэм Боллард съел на спор слизняка и поплатился за необдуманный поступок: заразился мозговым червем и умер спустя восемь лет. Об этом информирует CNN.

В 2010 году 19-летний Боллард выпивал вместе с друзьями во дворе у своего приятеля. Они сидели за столом, пили красное вино, разговаривали и внезапно заметили слизняка. Сэм поспорил с ребятами, что запросто его съест, что и сделал.

Вскоре после этого Боллард почувствовал недомогание и пожаловался на сильную боль в ногах. Мать юноши отправила его к врачам, где ему сказали, что слизняк, которого он съел, был поражен паразитом. Червь попал в организм юноши и привел к заражению ангиостронгилезом.

Вскоре после установления диагноза Боллард впал в кому и провел в ней 420 дней. Он очнулся парализованным, неспособным употреблять пищу и требующим круглосуточного ухода.

Тем не менее, по словам семьи и друзей, он находился в сознании и все понимал. Когда Гэлвин пришел к нему в палату и извинился за роковой спор, у Болларда началась истерика. Парень скончался в пятницу, 2 ноября, похороны должны состояться 8 ноября.

Напомним, что в Кировоградской области в больнице скончался популярный журналист и блогер. Ранее у Руслана Гаврилова врачи диaгностровали злокачественную опухоль в прaвом легком.

Сообщалось, что 1 ноября в Киеве состоялись похороны известного украинского художника-мультипликатора Давида Черкасского, который скончался 30 октября после тяжелого инсульта.

Также мы писали, 31 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Видео: РБК-Украина