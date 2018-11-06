В Кировоградской области в больнице скончался известный журналист и блогер

Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее врачи диaгностровали у него злокачественную опухоль в прaвом легком

В Кировоградской области в Александровской больнице скончался известный журналист и блогер Руслан Гаврилов. Об этом сообщил Сергей Трымбач на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что трагедия произошла 5 ноября.

Ранее у александрийского блогера, члена союза журналистов врачи диaгностровали злокачественную опухоль в прaвом легком.

Скрин с Facebook-страницы Анатолия Трымбача

В комментариях к сообщению подписчики Трымбача выражают свои соболезнования в связи с кончиной журналиста:

"Светлая ему память";

"Вечная память";

"Соболезную жене и детям";

"Жаль, что его уже не будет с нами. И когда-нибуть встретимся";

"Соболезную родным и близким Руслана! Всегда рано уходят лучшие!"...

Скрин с Facebook-страницы Анатолия Трымбача

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Киеве состоялись похороны известного украинского художника-мультипликатора Давида Черкасского.

Напомним, 31 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Также мы писали о том, что в Киеве умер знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.