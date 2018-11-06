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В Кировоградской области в больнице скончался известный журналист и блогер

STYLERПерсона    06.11.2018 - 09:37
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее врачи диaгностровали у него злокачественную опухоль в прaвом легком

В Кировоградской области в Александровской больнице скончался известный журналист и блогер Руслан Гаврилов. Об этом сообщил Сергей Трымбач на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что трагедия произошла 5 ноября. 

Ранее у александрийского блогера, члена союза журналистов врачи диaгностровали злокачественную опухоль в прaвом легком.

В Кировоградской области в больнице скончался известный журналист и блогерСкрин с Facebook-страницы Анатолия Трымбача

В комментариях к сообщению подписчики Трымбача выражают свои соболезнования в связи с кончиной журналиста:

"Светлая ему память";

"Вечная память";

"Соболезную жене и детям";

"Жаль, что его уже не будет с нами. И когда-нибуть встретимся";

"Соболезную родным и близким Руслана! Всегда рано уходят лучшие!"...

В Кировоградской области в больнице скончался известный журналист и блогер

Скрин с Facebook-страницы Анатолия Трымбача

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Киеве состоялись похороны известного украинского художника-мультипликатора Давида Черкасского.

Напомним, 31 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Также мы писали о том, что в Киеве умер знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.

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