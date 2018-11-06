У Кіровоградській області в лікарні помер відомий журналіст та блогер

Раніше лікарі диагностровали у нього злоякісну пухлину в правій легені
У Кіровоградській області в Олександрівській лікарні скончался відомий журналіст і блогер Руслан Гаврилов. Про це повідомив Сергій Тримбач на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Зазначається, що трагедія сталася 5 листопада.
Раніше у олександрійського блогера, члена спілки журналістів лікарі диагностровали злоякісну пухлину в правій легені.
Скрін з Facebook-сторінки Анатолія Тримбача
У коментарях до повідомлення підписники Тримбача висловлюють свої співчуття у зв'язку зі смертю журналіста:
"Світла йому пам'ять";
"Вічна пам'ять";
"Співчуваю дружині і дітям";
"Шкода, що його вже не буде з нами. І коли-небудь зустрінемося";
"Співчуваю рідним і близьким Руслана! Завжди рано йдуть кращі!"...
Скрін з Facebook-сторінки Анатолія Тримбача
Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Києві відбулися похорони відомого українського художника-мультиплікатора Давида Черкаського.
Нагадаємо, 31 жовтня в Києві на 71-му році життя помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.
Також ми писали про те, що в Києві помер знаменитий театральний режисер Едуард Митницький.