У Кіровоградській області в лікарні помер відомий журналіст та блогер

Фото: колаж РБК-Україна

Раніше лікарі диагностровали у нього злоякісну пухлину в правій легені

У Кіровоградській області в Олександрівській лікарні скончался відомий журналіст і блогер Руслан Гаврилов. Про це повідомив Сергій Тримбач на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що трагедія сталася 5 листопада.

Раніше у олександрійського блогера, члена спілки журналістів лікарі диагностровали злоякісну пухлину в правій легені.

Скрін з Facebook-сторінки Анатолія Тримбача

У коментарях до повідомлення підписники Тримбача висловлюють свої співчуття у зв'язку зі смертю журналіста:

"Світла йому пам'ять";

"Вічна пам'ять";

"Співчуваю дружині і дітям";

"Шкода, що його вже не буде з нами. І коли-небудь зустрінемося";

"Співчуваю рідним і близьким Руслана! Завжди рано йдуть кращі!"...

Скрін з Facebook-сторінки Анатолія Тримбача

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Києві відбулися похорони відомого українського художника-мультиплікатора Давида Черкаського.

Нагадаємо, 31 жовтня в Києві на 71-му році життя помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

Також ми писали про те, що в Києві помер знаменитий театральний режисер Едуард Митницький.