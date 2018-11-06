Хлопець з'їв на спір слимака, заразився паразитом і помер

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Забава підлітків позбавила Сема Болларда життя

Австралійський підліток Сем Боллард з'їв на спір слимака і поплатився за необдуманий вчинок: заразився мозковим хробаком і помер через вісім років. Про це інформує CNN.

У 2010 році 19-річний Боллард випивав разом з друзями у дворі свого приятеля. Вони сиділи за столом, пили червоне вино, розмовляли і раптово помітили слимака. Сем посперечався з хлопцями, що запросто його з'їсть, що й зробив.

Незабаром після цього Боллард відчув нездужання і поскаржився на сильний біль у ногах. Мати юнака відправила його до лікарів, де йому сказали, що слимак, якого він з'їв, був вражений паразитом. Черв'як потрапив в організм юнака і привів до зараження ангіостронгілезом.

Незабаром після встановлення діагнозу Боллард впав у кому і провів у ній 420 днів. Він прокинувся паралізованим, нездатним вживати їжу, потребуючи цілодобового догляду.

Тим не менш, за словами родини і друзів, він перебував у свідомості і все розумів. Коли Гелвін прийшов до нього в палату і вибачився за фатальний спір, у Болларда почалася істерика. Хлопець помер у п'ятницю, 2 листопада, похорони мають відбутися 8 листопада.

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Відео: РБК-Україна