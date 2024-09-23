Когда работать на огороде в октябре 2024: лунный календарь благоприятных дней

Как пользоваться лунным календарем: правила

На растущей Луне - сеют овощи с плодами над землей, обрезают кусты.

На нисходящей Луне сеют корнеплоды и пикируют рассаду.

В дни полной и молодой Луны - (а также день до и после них) не следует сеять, пересаживать или совершать другие манипуляции с растениями.

Лунные фазы в октябре 2024 года:

Убывающая Луна: 1 октября.

Молодой месяц: 2 октября.

Растущая Луна: 3-16 октября.

Полная Луна: 17 октября.

Убывающая Луна: 18-31 октября.

Благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2024 года

Пересадка, пикирование, разделение корневищ: 29 октября.

Прививка деревьев и кустов: 16 октября (если не угрожают заморозки).

Прополка, прореживание: 10-11 октября.

Рыхление почвы, окучивание: 10-11 октября.

Обрезка и черенкование: 7-9, 22-24 октября.

Борьба с болезнями и вредителями: 5-11, 19, 22-24 октября.

Удобрения: 5-6, 10-11, 14-16 октября.

Заготовка семян и черенков: 29 октября.

Посадка плодово-ягодных кустов и деревьев: 7-11, 19, 22-24, 29 октября.

Дни, когда посадка запрещена: 1, 2, 3, 17, 31 октября.

Оптимальные дни для посева в октябре 2024 года

Наиболее благоприятные дни для посева овощей и корнеплодов: 5-6, 14-15 октября.

Умеренно благоприятные дни: 18-19, 22-23 октября.

Оптимальные дни для посева и посадки цветов:

Клубневые и луковичные растения: 4-6, 10-11, 18-19, 22-23, 27-30 октября.

Комнатные растения: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.

Розы: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.

Оптимальные дни для посадки саженцев: