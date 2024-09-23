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Когда работать на огороде в октябре 2024: лунный календарь благоприятных дней

Лунный календарь поможет распланировать действия на огороде (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Влияние Луны на приливы и отливы морей - научно доказанный факт. Однако Луна также способна влиять на другие жидкости, и урожайность растений в значительной степени зависит от фазы Луны, в которую происходила посадка или уход за ними. В какие дни в октябре лучше заниматься работами на огороде?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, которые помогут садоводам и огородникам максимизировать урожай, используя фазы Луны для планирования работ.

Как пользоваться лунным календарем: правила

На растущей Луне - сеют овощи с плодами над землей, обрезают кусты.

На нисходящей Луне сеют корнеплоды и пикируют рассаду.

В дни полной и молодой Луны - (а также день до и после них) не следует сеять, пересаживать или совершать другие манипуляции с растениями.

Лунные фазы в октябре 2024 года:

  • Убывающая Луна: 1 октября.
  • Молодой месяц: 2 октября.
  • Растущая Луна: 3-16 октября.
  • Полная Луна: 17 октября.
  • Убывающая Луна: 18-31 октября.

Благоприятные дни для садово-огородных работ в октябре 2024 года

Пересадка, пикирование, разделение корневищ: 29 октября.

Прививка деревьев и кустов: 16 октября (если не угрожают заморозки).

Прополка, прореживание: 10-11 октября.

Рыхление почвы, окучивание: 10-11 октября.

Обрезка и черенкование: 7-9, 22-24 октября.

Борьба с болезнями и вредителями: 5-11, 19, 22-24 октября.

Удобрения: 5-6, 10-11, 14-16 октября.

Заготовка семян и черенков: 29 октября.

Посадка плодово-ягодных кустов и деревьев: 7-11, 19, 22-24, 29 октября.

Дни, когда посадка запрещена: 1, 2, 3, 17, 31 октября.

Оптимальные дни для посева в октябре 2024 года

Наиболее благоприятные дни для посева овощей и корнеплодов: 5-6, 14-15 октября.

Умеренно благоприятные дни: 18-19, 22-23 октября.

Оптимальные дни для посева и посадки цветов:

  • Клубневые и луковичные растения: 4-6, 10-11, 18-19, 22-23, 27-30 октября.
  • Комнатные растения: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.
  • Розы: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.

Оптимальные дни для посадки саженцев:

  • Клубника, земляника: 4, 10-11, 14-15, 22-23, 27-30 октября.
  • Ягодные кусты и виноград: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 октября.
  • Плодовые деревья: 4-6, 14-15, 18-19, 22-23, 29-30 октября.

Раньше мы писали, как следует посадить осенью смородину, чтобы в следующем году были крупные ягоды.

Читайте также, когда в 2024 году собирать кабачки для длительного хранения.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Vseroste.com.ua и "Аптека садовода".

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